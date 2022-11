Valentina Ferragni con la maschera d’oro: quanto costa il trattamento di bellezza per il viso Valentina Ferragni ha dedicato il pomeriggio di ieri alla cura della bellezza. Ha fatto una preziosa maschera d’oro, rendendo il suo viso ringiovanito e luminoso: ecco il prezzo e i benefici del trattamento.

A cura di Valeria Paglionico

Valentina Ferragni ha rivoluzionato in modo drastico le sue abitudini quotidiane da quando ha portato a termine la sua relazione col fidanzato storico Luca Vezil. La rottura le ha provocato non poca sofferenza ed è proprio per questo che è dimagrita in modo drastico (cosa che l'ha fatta finire anche al centro delle critiche degli haters). Per fortuna, però, a consolarla ci sono sia gli amici che la carriera di successo e non sorprende che ogni giorno si tenga impegnata nelle attività più svariate. Ieri pomeriggio, ad esempio, lo ha dedicato alla cura della bellezza: ha fatto una preziosissima maschera viso total gold, i cui effetti sarebbero incredibilmente benefici.

La maschera gold usata da Valentina Ferragni

Quale migliore occasione del venerdì pomeriggio per fare un trattamento di bellezza? Sarà perché voleva cominciare il weekend col piede giusto o perché semplicemente aveva voglia di rilassarsi ma la cosa certa è che ha fatto visita a uno dei centri AlmaCare per provare la maschera viso 24K Gold di Mimi Luzon. L'esperta di skincare si è presa cura di lei, le ha applicato personalmente le foglie d'oro sul volto e le ha fatto compagnia nell'attesa che il prodotto facesse effetto. Il risultato? A fine trattamento la sorella di Chiara è apparsa meravigliosa senza trucco e con il viso liscio e rilassato.

Valentina Ferragni con Mimi Luzon

I benefici della maschera d'oro

Si chiama 24K Gold treatment ed è il trattamento di bellezza firmato Mimi Luzon diventato amatissimo dalle star. Consiste nell'applicazione di foglie di oro puro 24 carati sul viso: dopo pochi minuti cominciano a fare effetto, ringiovanendo la pelle e rendendola immediatamente più luminosa. Per fare la maschera è però necessario preparare la pelle attraverso la tecnologia Alma Impact, un ultrasuono che spinge in profondità i principi attivi che vengono personalizzati in base alle esigenze. L'oro aiuta a rinnovare le celle, a migliorare l'elasticità e a ridurre la secchezza e le rughe, a patto che il trattamento venga ripetuto ogni 15-21 giorni. Quanto costa? Sul sito ufficiali di Mimi Luzon la maschera viene venduta a 350 euro.

