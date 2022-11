Valentina Ferragni in total black, il suo body-corsetto di pelle è il capo più sensuale dell’autunno Valentina Ferragni ha mostrato un nuovo look all’insegna del glamour sui social ma questa volta total black. Per una serata con gli amici la sorella di Chiara ha abbinato un paio di pantaloni con il logo multicolor a un audace body-corsetto.

A cura di Valeria Paglionico

Valentina Ferragni è tornata single da qualche settimana, ha messo fine alla sua storia d'amore decennale con Luca Vezil ma, piuttosto che lasciarsi travolgere dalla tristezza, ha deciso di affrontare la cosa con grinta. Oltre a essersi lanciata a capofitto nel lavoro, si sta anche dedicando alle amicizie e non sorprende che esca con le persone care praticamente ogni sera. Se fino a qualche giorno fa aveva puntato quasi sempre su dei candidi look total white con dei tocchi sparkling, ora è passata al nero. Dopo la tutina Catwoman dalle trasparenze audaci, ora la sorella di Chiara ha indossato il capo più sensuale dell'autunno. Di cosa si tratta? Del body-corsetto.

Valentina Ferragni in total black

Qual è il capo must dell'autunno 2022? Il corsetto. Valentina Ferragni lo ha capito bene, anche se ha optato per una variante davvero originale e soprattutto sensuale. Ieri sera per uscire con gli amici ha sfoggiato un body di pelle nera dall'animo rock, un modello con le spalline doppie legate dietro al collo, una scollatura profonda e sul davanti un'abbottonatura con i gancetti in stile corsetto. Così facendo non ha solo messo in risalto il décolleté, ha anche fasciato e delineato la silhouette con estrema femminilità, dando prova di essere ferratissima sulle mode di stagione.

Valentina Ferragni col body–corsetto

I jeans con il logo multicolor di Valentina Ferragni

A completare il look di Valentina non poteva che essere un accessorio griffato. La piccola di casa Ferragni ha indossato un paio di jeans in denim nero, per la precisione un modello dalla linea dritta di Vetements con la vita bassa e l'iconico logo in cristalli multicolor applicato sul davanti all'altezza della zip (prezzo 1.454 euro).

Jeans Vetements

Décolleté con i tacchi a spillo, capelli sciolti ma tirati all'indietro in un mezzo raccolto e sorriso stampato sulle labbra: la Ferragni è una vera e propria regina di stile dall'animo dark con questo nuovo look. Dopo il periodo dei look bianchi, sarà passata al total black?