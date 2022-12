Valentina Ferragni a Parigi col mini abito lingerie: combatte il freddo col cappotto lungo fino ai piedi Valentina Ferragni è volata a Parigi e per una serata con le amiche ha dato il meglio di lei in fatto di sensualità e glamour. Ha sfidato il freddo con un mini abito lingerie ma lo ha abbinato a un cappotto classico lungo fino ai piedi.

A cura di Valeria Paglionico

Valentina Ferragni è più attiva che mai dal punto di vista professionale: complice la recente rottura col fidanzato storico Luca Vezil, si è lanciata a capofitto nel lavoro, proponendo diverse collezioni perfette per Natale del brand di gioielli che porta il suo nome. Nelle ultime ore è volata a Parigi con alcune amiche e, sebbene abbia mantenuto un certo riserbo sul motivo di questo viaggio improvviso, è chiaro che non ha rinunciato al glamour. Se per le prime passeggiate sullo sfondo della Tour Eiffel ha puntato tutto su montone e stivaletti coordinati, per una serata a cena tra vino e piatti gustosi ha preferito osare in fatto di sensualità.

Valentina Ferragni in rosa confetto

L'avevamo lasciata con la mini bag al party natalizio milanese, oggi ritroviamo Valentina Ferragni nella ville lumière con un look chic, scintillante e iper femminile. Per andare a cena con le amiche ha seguito il trend dello slip dress ma declinandolo in una versione super sensuale. Ha infatti indossato un mini abito lingerie in raso rosa confetto, per la precisione un modello con le maniche lunghe e a palloncino, la gonna incrociata e una scollatura maxi decorata con una spilla gioiello all'altezza della vita. Certo, non è il capo ideale per affrontare il freddo parigino, ma l'effetto "wow" è decisamente assicurato.

Valentina Ferragni con lo slip dress

Il cappotto più trendy dell'inverno è extra long

Nel look di Valentina non sono mancati i dettagli scintillanti, dalla mini borsetta rosa tempestata di cristalli agli iconici décolleté con tacco e fiocco gioiello di Mach & Mach, fino ad arrivare agli orecchini della sua collezione. Così facendo, si è adeguata alla moda più amata delle feste, quella degli outfit sparkling. Gli unici accessori che le hanno "dato calore"? Un paio di collant velatissimi e un cappotto maxi a stampa principe di Galles sui toni del grigio scuro, un modello avvitato ma lungo fino ai piedi (e portato sbottonato). Insomma, la piccola di casa Ferragni è pronta per dare il via alle feste con stile e sensualità: in quante si ispireranno a lei per i party natalizi?

Leggi anche Chiara Ferragni, le feste di Natale cominciano con i pantaloni di vernice e il twin set