Valentina Ferragni con la mini bag al party natalizio: il look da festa è color block Valentina Ferragni era tra gli ospiti del party natalizio di Zalando che si è tenuto ieri sera a Milano. Cosa ha indossato? Ha puntato sul color block in blu elettrico e fucsia, anche se a fare la differenza è stata la sua mini bag.

A cura di Valeria Paglionico

Valentina Ferragni sta vivendo un momento particolare della sua vita: da poco più di un mese ha annunciato ufficialmente la rottura col fidanzato storico Luca Vezil e la cosa non l’ha lasciata indifferente, basti pensare al fatto che le pene d’amore l’hanno fatta dimagrire in modo drastico. Nonostante ciò, ha deciso di continuare a lavorare a pieno ritmo e, oltre a portare avanti i progetti legati al suo brand di gioielli, praticamente ogni sera partecipa a un evento di gala all’insegna del fashion. Ieri sera, ad esempio, era tra gli ospiti speciali del party di Zalando, in occasione del quale ha spopolato con un look color block in blu elettrico e fucsia fluo.

Valentina Ferragni segue il trend del blu elettrico

L’avevamo lasciata in lilla col completo di piume e cristalli, oggi ritroviamo Valentina Ferragni in una versione ancora più sensuale. Ieri sera ha preso parte alla festa milanese organizzata da Zalando, apparendo meravigliosa con un look color block dall'animo vitaminico. Dopo aver spopolato con le sue tutine seconda pelle in pieno stile Catwoman, la sorella di Chiara è tornata a fasciare la silhouette. Ha indossato un aderentissimo abito a tubino in blu elettrico, un modello con lo scollo all’americana e la gonna corta che ha lasciato le gambe scoperte. Per completare il tutto ha scelto degli accessori a contrasto in un appariscente fucsia Big-Babool.

Valentina Ferragni col tubino blu elettrico

I sandali di velluto di Valentina Ferragni

La piccola di casa Ferragni ama il rosa e lo ha dimostrato per l'ennesima volta con la sua recente scelta di stile. Ha abbinato all’abito blu acceso un paio di sandali di velluto fucsia firmati Gianvito Rossi, per la precisione il modello Britney col tacco a spillo e la fascia tempestata di micro cristalli.

I sandali di Gianvito Rossi

A fare la differenza, però, è stata la borsa: una micro bag di raso total pink ma con i manici scintillanti. Cosa avrà messo in una borsa tanto piccola? Probabilmente neppure lo smartphone ma, in compenso, ha reso ancora più cool e glamour il suo outfit da festa. Cosa sfoggerà per i prossimi eventi natalizi che di sicuro avrà già segnati in agenda?