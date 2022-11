Valentina Ferragni coperta di cristalli e piume: osa con il look lilla dall’effetto vedo non vedo Valentina Ferragni ha partecipato a un esclusivo party di Valentino e na ha approfittato per osare con le trasparenze. Ha puntato sul lilla con un completo dall’effetto vedo non vedo decorato all-over con cristalli e piume.

A cura di Valeria Paglionico

Valentina Ferragni è impegnatissima dal punto di vista lavorativo e mondano e sui social non ci pensa su due volte a documentare ogni singolo dettaglio delle sue giornate. Da poco più di un mese ha messo fine alla storia d'amore decennale con Luca Vezil ma, piuttosto che lasciarsi sopraffare dalla tristezza, ha deciso di dare il via a una "nuova vita". Certo, la sofferenza l'ha fatta dimagrire in modo drastico, ma sul profilo Instagram è intenzionata a mostrare solo il lato migliore di sé. Nelle ultime ore, ad esempio, ha partecipato all'ennesimo evento di gala, questa volta firmato Valentino, e ne ha approfittato per sfoggiare un look audace, scintillante e glamour.

Valentina Ferragni segue il trend del lilla

Quale migliore occasione del periodo pre-natalizio per seguire il trend della moda sparkling? È proprio quanto fatto da Valentina Ferragni che, dopo aver brillato in total white con i cristalli, questa volta ha puntato su uno scintillante ed esuberante lilla.

Valentina Ferragni in Santa Brands

La sorella di Chiara ha partecipato a un esclusivo party targato Valentino e ha pensato bene di mixare trasparenze audaci e "bling-bling". Ha scelto un look firmato Santa Brands, per la precisione un completo con crop top, gonna a tubino e maxi guanti coordinati, tutti dall'effetto vedo non vedo. La loro particolarità? Oltre a lasciare poco spazio all'immaginazione, sono anche decorati con piume e paillettes total violet.

Il completo lilla di Valentina Ferragni

Le scarpe gioiello di Valentina Ferragni

Sotto la pencil skirt la sorella di Chiara ha indossato una minigonna in tinta, mentre sotto il top ha usato semplicemente dei copri capezzoli nude, lasciando intravedere la forma del seno.

Valentina Ferragni con le scarpe Amina Muaddi

Per completare il tutto non potevano mancare ulteriori tocchi scintillanti e colorati: Valentina ha infatti sfoggiato dei décolleté gioiello di Amina Muaddi (sempre in viola) e una micro bag fucsia fluo di Valentino. Capelli legati in una coda di cavallo alta, make-up lilla e orecchini della sua Uali Collection: la piccola di casa Ferragni è pronta per dare il via alle feste con un tocco di sensualità. In quante prenderanno ispirazione dal suo look scintillante e audace?