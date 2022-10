Valentina Ferragni in rosso con trench e stivali in vinile: “È il mio colore” “Il rosso è il mio colore”: è in vinile total red il nuovo look di Valentina Ferragni, in cui si sente particolarmente a proprio agio.

A cura di Giusy Dente

Valentina Ferragni è molto presa dai nuovi progetti del suo brand, che ha appena festeggiato un traguardo importante: i primi due anni di vita. L'imprenditrice e influencer va molto fiera della sua "creatura", nata tra l'altro in pandemia, in un periodo dove era difficile fare nuove scommesse e intraprendere strade da zero. In un'intervista a Fanpage.it ha spiegato che quel salto nel buio nel tempo l'ha ripagata: la sua idea si sta rivelando sempre più un successo e la linea di gioielli sta crescendo. Dopo gli orecchini col ciondolo a forma di V, diventati virali e iconici, nuovi prodotti sono stati aggiunti alla collezione. E chissà cos'altro bolle in pentola…

Valentina Ferragni in total red

Valentina Ferragni ha condiviso con fan e follower alcuni scatti di uno shooting fotografico realizzato per il suo brand, senza però svelare molto in merito. Valentina Ferragni Studio la vede coinvolta a 360 gradi, in tutti gli aspetti: dall'ideazione dei gioielli alla promozione alle foto da condividere sui social. Ci tiene a dare il proprio tocco personale a tutto, così che sia realmente rappresentativo di ciò che è lei, della visione che ha della moda.

La sorellina di Chiara Ferragni ha sfoggiato per l'occasione un look total red. Questo è il suo colore preferito, che forse non indossa spessissimo ma che la fa sentire pienamente se stessa. Lo aveva già ammesso proprio di recente, questa estate, sfoggiando un mini abito rosso a Ibiza abbinato a scarpe coordinate. Lo ha ribadito durante lo shooting, dove ha optato ancora per un look total red, molto diverso dal precedente.

Leggi anche Valentina Ferragni pronta per la primavera: il look griffato è nei colori pastello

"Il rosso è il mio colore" ha scritto, condividendo alcuni scatti che la vedono indossare un lungo trench doppiopetto in vinile abbinato a cuissardes con punta e tacco alto. Il capospalla potrebbe essere di Magda Butrym: il modello oversize arriva sopra la caviglia, presenta due file di bottoni, spalline rinforzate, scollo a V con revers e cintura in vita. Costa sul sito ufficiale del brand 3720 euro.

Il trench è il capo del momento, perfetto per l'autunno: proprio i modelli in vinile (presenti nelle collezioni di Moschino e Versace) sono i più trendy. Anche i cuissardes sono le calzature più alla moda dell'Autunno/Inverno 2022-23, gettonatissimi in passerella soprattutto nelle variante colorate. Insomma, la combinazione scelta dalla Ferragni non potrebbe essere più di tendenza.