Sì, la stagione del trench è arrivata: i modelli di tendenza e gli abbinamenti per l’autunno 2022 Il passepartout per i look dell’autunno? Il trench: perfetto per il rientro in ufficio come per una serata glamour, è un investimento sul futuro (e le passerelle Autunno/Inverno 2022-23 confermano)

A cura di Beatrice Manca

Salvatore Ferragamo, Saint Laurent, Alexander McQueen

Si scrive autunno, si legge trench coat. Ebbene sì, il cappotto impermeabile che ha fatto la storia della moda è tornato protagonista delle tendenze Autunno/Inverno 2022-23 (o forse semplicemente non se n'era mai andato). Da Saint Laurent a Tod's, da Salvatore Ferragamo all'iconico Burberry, non c'è designer che non abbia lanciato la propria versione del trench: metallizzata, destrutturata, colorata, corta o oversize. Se dovete investire in un cappotto per la stagione autunnale (e per i prossimi vent'anni) il trench fa al caso vostro: è il soprabito perfetto per rientrare in ufficio o per una passeggiata in città quando fa brutto tempo. È così chic che quasi aspetterete con ansia la pioggia per poterlo sfoggiare: guida ai modelli di tendenza e a come abbinarli.

Il trench beige, il ritorno di un classico

Il trench beige è la quintessenza dello stile: discreto e versatile, è l'alleato ideale per i look di mezza stagione. Da Tod's a Burberry, da Ance Studios a Act N°1, le passerelle riscoprono il fascino di un cult: c'è un motivo se questo impermeabile color sabbia è entrato nella storia della moda e del cinema. Il segreto del suo successo? Si abbina praticamente con tutto, da una semplice camicetta infilata nei jeans a un outfit total black, con lupetto e mocassini, à la parisienne.

Il trench beige di Jil Sander

Il trench in pelle è il must have dell'autunno 2022

Tra le tendenze dell'autunno 2022 c'è sicuramente il look total leather: la pelle diventa protagonista dei look e conquista anche giacche e cappotti. Bottega Veneta, Roberto Cavalli e Tod's fanno sfilare trench effetto pelle grintosi e pieni di carattere, nei toni più intensi del marrone e del nero. Da portare rigorosamente con accessori coordinati, da vere dark lady.

Il trench in pelle Bottega Veneta

Come abbinare i trench colorati

A tutto colore: d'autunno e d'inverno c'è bisogno di una dose di allegria extra. Moschino rilancia il trench in vinile blu elettrico, mentre Versace punta sul rosa confetto. Pezzi così devono rimanere i protagonisti del look: si indossano con outfit basic o in total denim, giocando con accessori pop abbinati.

Il trench in vinile colorato di Versace

Il trench metal è la tendenza Autunno/Inverno 2022

La moda dell'autunno 2022 ci propone il trench in due versioni: o il classico nero o tinte metallizzate e accese, come l'argento. Il trench in tinte metal è l'alternativa glam al cappotto da sfoggiare di sera (e brillare perfino con i cinquetasche). Volete un look Space Age? Provatelo con i cuissard, gli stivali di tendenza della stagione, ma senza esagerare con colori e fantasie.