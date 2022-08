Valentina Ferragni incanta con l’abito sottoveste a Ibiza: “Il rosso è il mio colore” Per brillare al tramonto Valentina Ferragni ha scelto un vestito con doppio spacco e schiena nuda: su Instagram ha mostrato il “dietro le quinte” del look.

A cura di Beatrice Manca

Le vacanze di Valentina Ferragni a Ibiza sono nel segno della moda: la sorella di Chiara Ferragni, influencer e imprenditrice di gioielli, non smette di stupire con i look sempre glamour e sensuali. Che sia in spiaggia o discoteca, ogni uscita è un red carpet: in valigia ha portato costumi intrecciati o con maxi oblò, minidress di cristalli e accessori di lusso. Dopo le scarpe da principessa delle fiabe e il minidress bianco intrecciato Valentina Ferragni stupisce i fan con un abito sensuale nei colori del tramonto.

L'abito con doppio spacco di Valentina Ferragni

Valentina Ferragni ha trascorso il weekend di Ferragosto a Ibiza, dove si è rilassata e ha brindato con le amiche. Le foto del suo ultimo look hanno lasciato i follower a bocca aperta: l'influencer ha sfoggiato uno slip dress rosso fuoco con le spalline sottili e la schiena nuda. L'abito sottoveste è il modello più sensuale dell'estate 2022: quello di Valentina Ferragni è molto particolare per via del doppio spacco laterale, che lo fa ondeggiare a ogni passo, e dell'orlo "a vivo".

Valentina Ferragni con uno slip dress a Ibiza

Per completare il look ha scelto un paio di sandali griffati, un modello ormai cult: si tratta le mules Lupita di Amina Muaddi, caratterizzate dall'inconfondibile tacco scultura.

Valentina Ferragni indossa sandali Amina Muaddi

Valentina Ferragni si trucca (e si pettina) da sola

I tramonti sul mare, la passione, la frutta matura: il rosso è il colore dell'estate ed è anche la nuance preferita da Valentina Ferragni, che sui social dichiara orgogliosa "Red is my colour". Nelle storie di Instagram ha mostrato il "dietro le quinte" dell'outfit: ha sistemato da sola i capelli, acconciandoli in morbide onde, e si è anche occupata del make up, sfumando gli occhi con un ombretto caldo. Risultato? Glamour e luminosa, perfetta per brillare al tramonto!