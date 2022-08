Valentina Ferragni e l’abito intrecciato: “Ci ho messo dieci minuti a capire come indossarlo” Valentina Ferragni ha dato il via ai festeggiamenti di Ferragosto con una serata in discoteca, dove ha brillato con accessori fluorescenti e un abito mini.

A cura di Beatrice Manca

Valentina Ferragni è a Ibiza, dove si sta godendo le vacanze estive in compagnia delle amiche e della sorella Chiara, sull'isola insieme al marito Fedez e ai figli. Tra una giornata in spiaggia e una foto al tramonto, l'influencer ha esplorato una delle più famose attrazioni dell'isola: le leggendarie discoteche. Ha dato il via al weekend di Ferragosto al club Ushuaïa, ballando sulle note di Calvin Harris, per proseguire al club Hi. Per l'occasione ha sfoggiato un minidress bianco di grande effetto, ma decisamente complicato da indossare!

Il vestito-body di Valentina Ferragni

Il look "disco" di Valentina Ferragni segue il trend dell'estate, quello degli abiti cut out. Ha indossato un modello di The Attico realizzato come un body con una gonna appuntata sui fianchi, lasciando tagli di pelle scoperta. Il vestito fa parte della collezione 2021 ed è caratterizzato da un gioco di drappeggi e intrecci. A quanto pare indossarlo non è stato semplice: "Ci ho messo dieci minuti solo per capire come metterlo – ha scritto su Instagram – quindi per favore mettete un like per lo sforzo!".

Valentina Ferragni indossa The Attico

Valentina Ferragni con gli accessori fluo

Il dettaglio che non può mancare in discoteca? Un accessorio fluo per "brillare" anche al buio. Valentina Ferragni ha indossato un paio di orecchini del suo brand, Valentina Ferragni Studio, in verde fluo. Si tratta del modello Uali, in vendita sul sito del brand a circa 70 euro.

Gli orecchini Uali di Valentina Ferragni

Anche le scarpe dell'influencer erano in tonalità fluo: si tratta delle mules Lupita del brand Amina Muaddi, uno dei modelli cult della stagione, e valgono 520 euro.

Le mules fluo di Valentina Ferragni

Il look di Valentina Ferragni è perfetto per le feste di fine estate e per le serate in discoteca: con il bianco non si sbaglia mai (e la tintarella si accende) menre le tinte fluo accendono anche l'abito più semplice. Ancora una volta Valentina Ferragni si dimostra un passo avanti sulle ultime tendenze!