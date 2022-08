Sembra un body ma è un vestito intrecciato: Chiara Ferragni “copia” il look della sorella Valentina Succede a tutte le sorelle del mondo: i gusti sono così simili che si finisce per “rubarsi” i vestiti. Chiara e Valentina Ferragni non fanno eccezione e a pochi giorni di distanza sfoggiano lo stesso abito!

A cura di Beatrice Manca

Lo stress da rientro è ancora lontano per i Ferragnez: Chiara Ferragni e Fedez si godono le vacanze a Ibiza insieme ai figli Leone e Vittoria (adorabili con i look arcobaleno coordinati). Se di giorno l'isola è famosa per le spiagge e i tramonti da cartolina, di notte è il regno di club e discoteche: anche l'imprenditrice di moda ha deciso di concedersi una serata tra amiche e, per l'occasione, ha indossato un minidress cut out che sembra un body. Se vi sembra familiare avete ragione: anche la sorella Valentina ne ha uno uguale!

Chiara Ferragni con l’abito–body di The Attico

Chiara Ferragni in discoteca con l'abito-body

Chiara Ferragni non ha mai paura di osare e i suoi look estivi sono all'insegna della sensualità e dell'audacia. Nonostante le critiche per un abito trasparente, l'influencer di moda tira dritto e continua a stupire i fan con scelte glamour e alla moda. L'occasione perfetta per osare? Una serata tra donne! Chiara Ferragni è andata a ballare con la sorella Valentina e alcune tra le amiche più care, tra cui Chiara Biasi e Veronica Ferraro, e ha indossato un minidress con cinture e intrecci che, a prima vista, sembra un semplice body nero sgambato. Il modello, firmato The Attico, non è più in vendita. Completavano il look un paio di stivaletti neri con la zip, firmati The Row, e maxi orecchini dorati, messi in risalto dai capelli raccolti.

L’abito body di Chiara Ferragni è firmato The Attico

Chiara e Valentina Ferragni con lo stesso vestito

Succede tra tutte le sorelle del mondo: l'armadio si sdoppia e una pesca nell'armadio dell'altra. Oppure, al contrario, i gusti sono così simili da comprare le stesse cose in colori diversi. Le sorelle Ferragni non fanno eccezione: l'abito nero di Chiara Ferragni è identico a un modello sfoggiato qualche settimana fa da Valentina. La sorella minore, dal canto suo, lo aveva scelto di colore bianco e sui social aveva chiesto un like di "apprezzamento" vista la complicata allacciatura dell'abito. Per la serata tra amiche, invece, Valentina Ferragni ha cambiato stile e ha sfoggiato pantaloni cargo e un body verde trasparente. Una cosa è certa: lo stile corre nel sangue!