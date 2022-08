Valentina Ferragni col body trasparente e stringato: sfida la censura con i cuori sui capezzoli Valentina Ferragni è a Ibiza con la famiglia e le amiche e ha approfittato di una serata in discoteca per dare il meglio di lei in fatto di sensualità. Ha lasciato i capezzoli in mostra con un body trasparente ma ha evitato la censura in modo davvero originale.

A cura di Valeria Paglionico

Continuano le vacanze "in solitaria" di Valentina Ferragni. Il fidanzato Luca Vezil è impegnato con un progetto lavorativo top secret e, dopo aver annunciato che avrebbe passato tutta l'estate lontano dalla sua dolce metà, è volato in Gran Canaria. La sorella di Chiara non si è lasciata sopraffare dalla tristezza ed è partita alla volta di Ibiza, dove sta passando le giornate con la famiglia e le amiche più care tra bagni in acque cristalline e dolci momenti casalinghi con i nipoti Leone e Vittoria. Qualche sera fa è andata a ballare e ne ha approfittato per sfoggiare un look che ha lasciato davvero poco spazio all'immaginazione.

Il look anni '90 di Valentina Ferragni

L'estate 2022 di Valentina Ferragni sembra essere all'insegna della sensualità: dopo aver osato con i cut-out lungo la silhouette e con un iper femminile completo arcobaleno, è stato nelle ultime ore che ha dato il meglio di lei in fatto di stile provocante. È stata al Circoloco con la sorella Chiara e con le amiche Veronica Ferraro e Chiara Biasi e si è adeguata alla perfezione al mood irriverente della location. Ha infatti abbinato un paio di pantaloni cargo a stampa camouflage in peno stile anni '90 a un body verde fluo, un modello tempestato di micro cristalli, stringato sul davanti e completamente trasparente.

Valentina Ferragni con Chiara e le amiche al Circoloco

Valentina Ferragni osa con l'effetto vedo-non vedo

Nello Stories postate durante la serata Valentina non ha avuto paura di lasciare i capezzoli in mostra attraverso il tessuto vedo-non vedo del body. Nel post caricato su Instagram, però, ha trovato un modo davvero originale per evitare la censura: la sorella di Chiara ha aggiunto delle emoticon a forma di cuore sul seno in tutti gli scatti, così da non andare contro le regole imposte sui social in fatto di nudità. Nonostante ciò, ha lo stesso lasciato pochissimo spazio all'immaginazione, incantando i fan con la sua innata bellezza e con la sua travolgente sensualità.