Valentina Ferragni in vacanza osa con i cut-out: il suo body incrociato è il più sexy dell’estate Valentina Ferragni è a Ibiza per le vacanze estive e giorno dopo giorno sta dando il meglio di lei in fatto di look. Nelle ultime ore, ad esempio, ha osato con i tagli cut-out lasciando pochissimo spazio all’immaginazione.

A cura di Valeria Paglionico

Le vacanze dei Ferragnez continuano: la famiglia si è riunita a Ibiza ed è proprio lì che sta trascorrendo l'estate tra pranzi sul mare a base di paella e serate "casalinghe" con tanto di cinema in giardino. Tra le ultime arrivate c'è Valentina Ferragni, la più piccola delle tre sorelle social che, oltre a giocare con i piccoli Leone e Vittoria, di tanto in tanto si concede anche delle uscite con le amiche nei locali più rinomati dell'isola spagnola. Naturalmente non rinuncia allo stile e lo ha dimostrato anche nelle ultime ore, lasciandosi immortalare in una versione glamour e sensuale: ecco quanto vale il suo look cut-out.

Valentina Ferragni segue il trend del cut-out

I capi più trendy dell'estate 2022? Quelli con degli audaci tagli cut-out: abiti "tagliati", scollature rivelatrici, oblò sui fianchi, l'importante è che lascino lembi i pelle nudi. Valentina Ferragni sembra averlo capito bene, visto che durante una delle sua serate vacanziere ha osato in fatto di nude look. Ha indossato un body che lascia decisamente poco spazio all'immaginazione, un modello in mesh nero di Mugler con lo scollo all'americana, le spalline sottili e completamente traforato lungo la silhouette, dal décolleté ai fianchi. Qual è il suo prezzo? Sul web viene venduto a 696 euro ed è decisamente il capo più sexy dell'estate.

Body Mugler

Quanto costano i sandali fluo di Valentina Ferragni

Per completare il look estivo dai dettagli audaci Valentina Ferragni ha optato per un capo oversize coprente, ovvero un pantalaccio marrone modello cargo con degli elastici alla caviglia.

Valentina Ferragni con le mules di Amina Muaddi

Non è mancato il tocco vitaminico: un paio di sandali mules in verde fluo, per la precisione i Lupita PVC Sandals di Amina Muaddi (prezzo 520 euro), gli stessi che qualche settimana fa aveva indossato anche Elodie. Ombretto rosso fuoco, rossetto in tinta e capelli biondi lasciati sciolti: la più piccola di casa Ferragni ha dimostrato di non avere nulla a invidiare alla sorella Chiara quando si parla di stile. In quante prenderanno ispirazione da lei durante gli ultimi giorni dell'estate 2022?