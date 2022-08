L’estate colorata di Valentina Ferragni: a Ibiza con le amiche col completo arcobaleno Valentina Ferragni sta trascorrendo per la prima volta l’estate con le amiche senza il fidanzato Luca Vezil. Coi suoi look trendy e colorati è la reginetta di Ibiza.

Da diversi giorni Valentina Ferragni si trova a Ibiza: sta trascorrendo qui le sue vacanze estive, assieme alle amiche. Quest'anno, per la prima volta, non c'è il fidanzato Luca Vezil al suo fianco, ma nessuna crisi all'orizzonte. I due stanno insieme da 9 anni e hanno sempre passato l'estate insieme. Stavolta però lui si è dovuto trasferire all'estero per alcuni mesi, per motivi di lavoro, rinunciando così al viaggio da sogno che stavano programmando già da un po'. Amore a distanza dunque, per il momento. L'influencer nonostante l'imprevisto e il cambiamento dei piani, ne sta approfittando comunque per divertirti e rilassarsi.

Valentina Ferragni a Ibiza

Visto che si trova a Ibiza, Valentina Ferragni ne sta approfittando anche per trascorrere un po' di tempo coi nipotini. Anche i Ferragnez si trovano sull'isola spagnola: con Fedez e Chiara Ferragni ci sono ovviamente anche i piccoli Leone e Vittoria. Ha inoltre visitato diverse attrazioni locali, frequentando i locali più rinomati del posto: è stata presso l'esclusivo Amnesia e ha cenato al noto ristorante Amalur a Santa Gertrudis. In vacanza sta cedendo alle tante tentazioni gastronomiche, ma senza esagerare e soprattutto senza mettere da parte l'attività fisica quotidiana: si sta allenando anche in vacanza, facendosi aiutare da una personal trainer. Se in palestra ovviamente la tenuta è sportiva, in top e shorts, quando si fa sera si trasforma invece in una regina di stile.

I look colorati di Valentina Ferragni

Le serate di Valentina Ferragni a Ibiza sono all'insegna di look griffati trendy e colorati, impreziositi da accessori di lusso. Il rosso è uno dei colori che sente maggiormente suoi e difatti lo ha sfoggiato al tramonto: un abito sottoveste con schiena nuda abbinato a sandali con tacco scultura. Ma soprattutto d'estate col bianco non si sbaglia mai e difatti lo ha scelto per una serata in discoteca: un abito mini che ha avuto un po' di difficoltà a indossare, abbinato ad accessori fluo.

Impossibile non inserire nella valigia delle vacanze un intramontabile tubino nero, impreziosito da scintillante maxi cintura gioiello. Nei suoi outfit non rinuncia mai agli orecchini della sua linea di gioielli, in nuances accese e vitaminiche. Li ha scelti anche per il suo ultimo look mostrato sui social, in versione rainbow. Si è affidata a Missoni, un brand di cui in passato ha già indossato le creazioni, per esempio l'abitino monospalla a righe della vacanza a Saint Tropez.

in foto: pantaloni Missoni

Stavolta ha scelto i pantaloni Missoni a vita alta in tulle e fantasia multicolore, perfetti per il guardaroba estivo e delle vacanze. Costano sul sito ufficiale della Maison 390 euro. Li ha abbinati a un micro top in crochet, completando il tutto con sandali Hermes (hanno l'inconfondibile H sul piede) e una delle sue borse preferite del momento. È la borsetta a tracolla lilla Le Cagole XS di Balenciaga con lavorazione coccodrillo, venduta sul sito ufficiale della Casa di moda a 1850 euro.