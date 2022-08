Valentina Ferragni, regina di stile a Ibiza: si gode il tramonto con tubino nero e cintura gioiello Valentina Ferragni è arrivata a Ibiza, dove trascorrerà le vacanze estive: il primo look è all’insegna del total black, con dettagli preziosi e sensuali.

A cura di Beatrice Manca

Dopo Chiara Ferragni e Fedez anche Valentina Ferragni è arrivata a Ibiza: l'influencer e designer di gioielli si gode le vacanze estive in Spagna, tra mare e natura. Prima tappa: cena di famiglia nella villa con piscina della sorella Chiara, per coccolare un po' la nipotina Vittoria (una vera bambolina con i ricci biondi). La mattina dopo sveglia presto per allenarsi: Valentina Ferragni non rinuncia allo sport neanche in vacanza. Poteva mancare una foto al famoso tramonto di Ibiza? Certo che no: per l'occasione ha sfoggiato un look ricercato con dettagli scintillanti.

Valentina Ferragni con il tubino nero anche d'estate

Per il viaggio in aereo Valentina Ferragni ha scelto la comodità di un paio di pantaloni cargo e un semplice top. Appena arrivata, però, si è cambiata subito d'abito indossando un tubino nero in versione estiva: un top senza maniche che lasciava le spalle nude, gonna midi e sandali rasoterra. Il look è firmato pezzo forte? La cintura gioiello incorporata con cristalli maxi, un dettaglio da vera odalisca, o da danzatrice del ventre.

La gonna di Valentina Ferragni è firmata Pinko (foto via Farfetch)

Il look dell'influencer è firmato Pinko: la gonna nera è in vendita sulle piattaforme online al prezzo di 850 euro. Per completare l'outfit Valentina Ferragni ha indossato un paio di sandali flat con i listini sottili impreziositi da miniborchie e ha lasciato i capelli sciolti sulle spalle, pettinati in morbide onde e leggermente appuntati sulla nuca con un piccolo mollettone.

Valentina Ferragni con un mollettone scintillante tra i capelli

La foto al tramonto è un vero e proprio decalogo di stile per chi non vuole rinunciare al nero anche d'estate: linee morbide e scivolate, dettagli preziosi e spalle nude. L'idea look da copiare in vista della notte di Ferragosto!