Baby Vittoria ora ha i capelli lunghi e la frangetta. Chiara Ferragni: “La mia principessa” Vittoria, la figlia di Chiara Ferragni e Fedez, cresce a vista d’occhio e ha già una cascata di boccoli biondi. Si avvicina il momento del primo taglio di capelli?

A cura di Beatrice Manca

I Ferragnez si stanno godendo le vacanze estive a Ibiza: Chiara Ferragni e Fedez soggiornano in una villa con piscina e campo da basket insieme ai figli, Leone e Vittoria, trascorrendo le giornate in perfetto relax tra un piatto di paella e una serata cinema. Anche Valentina Ferragni, sorella dell'imprenditrice, è arrivata sull'isola e ne ha approfittato per cenare insieme al resto della famiglia e giocare un po' con i nipotini. Leone e Vittoria crescono a vista d'occhio: nelle ultime foto scattate da Chiara Ferragni vediamo la bimba sempre più grande, con una cascata di boccoli biondi. Si avvicina il momento del primo taglio di capelli?

I primi boccoli di Vittoria

La seconda figlia di Chiara Ferragni e Fedez ha seguito le orme del fratellone Leone ed è già un idolo dei social: le sue espressioni buffe sono irresistibili, così come gli abitini che indossa. A Ibiza ha perfino sfoggiato il suo primo paio di espadrillas, in perfetto stile vacanza al mare. Da qualche settimana vediamo Vittoria con i capelli raccolti in codini o pettinati con le hair clip, segno che crescono velocemente: si stanno arricciando in morbidi boccoli, proprio come quelli della mamma da piccola (anche se Chiara Ferragni è una rossa naturale). L'influencer ha postato una foto "al naturale" scrivendo: "La mia principessa dai capelli lunghi".

Quando si tagliano i capelli per la prima volta ai bambini

Anche per la piccola Vittoria si avvicina il momento del primo taglio di capelli, una tappa che i genitori aspettano e temono allo stesso modo: tenere fermi i piccoli e utilizzare le forbici può rivelarsi un'impresa. Vittoria ha da poco compiuto un anno, l'età in cui in genere si tagliano i capelli per la prima volta ai bebé, ma è un'indicazione che varia da bambino a bambino: già a pochi mesi di età si possono accorciare le ciocche che danno fastidio. Scommettiamo che Chiara Ferragni organizzerà una giornata dal parrucchiere madre-figlia al rientro dalle vacanze?