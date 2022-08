Baby Vittoria icona di stile a Ibiza: indossa le sue prime espadrillas con l’abitino a quadretti Un nuovo pio di scarpe si è aggiunto alla collezione di calzature della piccola Vittoria: ha sfoggiato le sue prime espadrillas, trendy e perfette per l’estate.

A cura di Giusy Dente

I Ferragnez sono sbarcati a Ibiza: hanno raggiunto l'isola a bordo di un aereo privato, pronti a godersi la vacanza di famiglia all'insegna del relax e del divertimento. Stanno testimoniando sui social le loro giornate: gli scherzi di Fedez, i giochi di Leone e Vittoria, i look trendy di Chiara Ferragni. Ma proprio come sua mamma, anche Baby V sembra stia diventano una fashion addicted. È una piccola icona di stile e Chiara Ferragni si diverte a farle seguire le mode del momento. Per esempio il trend animalier: la bimba ha inaugurato la vacanza a Ibiza con un completino leopardato degno di una influencer. Si è trasformata in una diva, col look balneare maculato: bikini e occhiali da sole, per la giornata in piscina.

Le nuove scarpe di Vittoria

Baby V ha una collezione di scarpe degne di una star. Tra sneakers griffate e sneakers in edizione limitata, alcuni modelli superano anche i 400 euro al paio! In effetti anche il fratellino Leone non è da meno: possiede una collezione di calzature da far invidia a qualunque influencer con decine e decina di paia di scarpe, per un valore che tre anni fa già superava già i 2000 euro.

Le new entries nel guardaroba della piccola sono delle ballerine griffate che costano una fortuna e che l'imprenditrice ha subito mostrato sui social. Si tratta di un modello Gucci, venduto a 400 euro. A queste se ne sono aggiunte altre, che hanno anche un primato speciale: sono le prime espadrillas della piccola di casa! Le mini calzature fashion sono bianche, con i nastri attorno alle caviglie e dei fiori ricamati sulla parte superiore che va a coprire il piede. Queste sono le scarpe più trendy dell'estate, un vero e proprio must have: sono amatissime dalle celebrities.

Belén ha scelto il modello con maxi zeppa, perfetto da abbinare a un mini dress come ha fatto lei oppure a un abito lungo come proposto da Alessia Marcuzzi; Letizia di Spagna le inserisce in tutti i suoi outfit estivi, solitamente abbinandole al colore dell'abbigliamento; anche Jill Biden le consideral'alternativa più valida ai tacchi tradizionali, per un look comodo ma al tempo stesso glamour. Per Baby V, Chiara Ferragni ha scelto da abbinare alleespadrillas un delizioso vestitino. quadri bianco e rosa con finiture verdi. La bimba è la protagonista di questa vacanza.