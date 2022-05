Belén segue il trend delle espadrillas con la zeppa: abbina le scarpe must dell’estate al minidress Per Belén Rodriguez l’estate sembra essere già arrivata. Complici le temperature caldissime degli ultimi giorni, ha sfoggiato un look che si rivelerà perfetto per la bella stagione: minidress abbinato a espadrillas con la zeppa.

A cura di Valeria Paglionico

Belén Rodriguez non potrebbe essere più felice della sua vita: ha due meravigliosi figli, Santiago e Luna, e ha realizzato il suo più grande sogno professionale, condurre Le Iene Show. Ogni settimana la vediamo sul palco di Italia 1 sensuale e glamour, spazia tra minidress scintillanti e completi stringati, non rinunciando mai ai vertiginosi tacchi a spillo. Nella quotidianità, però, preferisce rimanere comoda e lo dimostra sui social. Dopo aver sfoggiato dei mini abiti fiorati, questa volta ha seguito il trend delle espadrillas con la zeppa: in quante le "ruberanno" l'idea di stile durante la prossima estate?

Il look dal sapore estivo di Belén

Sarà perché le recenti temperature calde lo permettono o perché si sta preparando per le vacanze, ma la cosa certa è che l'estate sembra essere già arrivata per Belén. Nelle ultime ore ha mostrato il suo nuovo look sui social e si rivelerà perfetto per tutte le amanti del glamour. L'argentina ha puntato tutto sulla sensualità con un minidress aderente, un modello con la scollatura generosa e un mini spacco laterale, completando il tutto con un paio di espadrillas con la zeppa. Sono color sabbia e hanno dei lacci di tessuto in tinta che si allacciano intorno alla caviglia. Le calzature le sono piaciute così tanto da avergli dedicato anche una Stories di Instagram.

Le espadrillas di Belén

Come abbinare le espadrillas con la zeppa in estate

Le espadrillas con la zeppa sono il must-have fresco, comodo e glamour dell'estate, un'alternativa confortevole ai tradizionali tacchi (che durante la bella stagione potrebbero risultare ancora più scomodi tra passeggiate in spiaggia e intere serate passate all'aria aperta). Quali modelli scegliere? I più trendy sono quelli con zeppa e plateau frontale ma per essere fashion vanno benissimo anche quelle più basse. Tinta unita, a fantasia, con il cinturino o con i lacci che si legano intorno alla caviglia: l'importante è che abbiano l'iconica suola in corda. Stanno divinamente sotto minidress e shorts ma possono essere abbinate anche a pantaloni palazzo o jeans skinny. Insoma, le espadrillas non sono solo cool, sono anche versatili e riescono ad aggiungere un tocco sbarazzino a ogni look.