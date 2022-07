Vestiti per il mare: dal fiorato allo chemisier, 9 abiti trendy da sfoggiare in spiaggia Cosa indossare per una giornata in spiaggia? Dal copricostume a rete al vestito all’uncinetto: gli abiti perfetti dall’ombrellone all’aperitivo.

A cura di Beatrice Manca

Gallo

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Tendenze Primavera/Estate 2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Un bikini, gli occhiali da sole, un paio di sandali: d'estate il guardaroba si alleggerisce e si riduce al minimo. Se avete in programma una giornata (o un mese) di vacanza al mare, tutto ciò che vi serve è un abito fresco e leggero per la spiaggia, perfetto fino all'ora dell'aperitivo. Dimenticatevi shorts e parei: ecco i vestiti più chic (e comodi) da sfoggiare sotto l'ombrellone, seguendo le tendenze dell'estate 2022.

1. L'abito marinière a righe

Un classico senza tempo: l'abito a righe bianche e blu che fa sentire il rumore delle onde al primo sguardo. La marinière conquistò anche una giovane Coco Chanel, che la trasformò in un capo di moda. Nella valigia del mare non può mancare un abito scivolato a righe, così leggero da essere quasi trasparente, perfetto per una giornata in barca o una cena al ristorante.

Abito a righe sottili Chanel

2. Lo chemisier

Fresco, leggero, pratico: l'abito chemisier, con colletto e bottoni, è la soluzione più pratica per le giornate in spiaggia. Si abbottona e si sbottona in un attimo ed è comodo per pedalare sotto il sole. L'abbinamento perfetto? Un bucket hat colorato e i sandali granchio, morbidi e trendy.

Leggi anche I materassini gonfiabili più originali dell'estate 2022

Scamiciato Marni x Uniqlo

3. Il vestito crochet all'uncinetto

Parola d'ordine: leggerezza. L'alternativa chic al classico copricostume è un mini abito effetto uncinetto, la tendenza dell'estate 2022. Ideale in colori neutri, da indossare con un maxicappello di paglia e i sandali alla schiava.

Abito crochet beige di Alberta Ferretti

4. Il mini dress in denim

Per molte l'unico copricostume possibile sono gli shorts di jeans, comodi e pratici anche tra sabbia e salsedine. Perché non provare allora un minidress o un pagliaccetto in denim? Perfetto con un bikini fluo e con accessori spiritosi, dagli occhiali da sole rosa alle pool slide in gomma.

Minidress in denim Stella McCartney

5. Il tubino di maglia

Gli abiti in maglia ci hanno fatto compagnia per tutto l'inverno e ora, in versione leggerissima, tornano a essere il pilastro dei nostri look estivi. Corti o lunghi, si indossano anche di sera con gioielli sottili dorati, collane hippie-chic e sandali rasoterra.

Abito in maglia scivolato Aspesi

6. La mini jumpsuit

A righe, a fiori, tie-dye, tinta unita: la jumpsuit corta, erede glamour dei pagliaccetti per bambini, è l'abito da spiaggia più sbarazzino e colorato dell'estate 2022: si indossa appena sbottonata per far intravedere il bikini, con una maxi borsa in tela o in corda a completare l'outfit.

Jumpsuit colorata Brandon Maxwell

7. Il vestito a fiori

Ormai è assodato: il floreale in estate è avanguardia pura. Sicuramente è la tendenza dell'estate 2022, tra costumi da bagno a fiori e abiti da sera romantici. Per un look da spiaggia impeccabile a ogni ora scegliete un abito a fiori ampio e svolazzante, in un tessuto leggero, da indossare con sandali in corda e collanine colorate, per moderne figlie dei fiori.

Abito a fiori MSGM

8. L'abito sottoveste con spalline sottili

Se partite per un weekend e dovete calibrare lo spazio in valigia al millimetro, la soluzione è portare un abito "furbi" dai mille usi, come quello sottoveste, ampio e candido. Passeggiata sul lungomare? Si indossa con sandali e cappello. Giornata di mare? Perfetto come copricostume. Si cena direttamente sul mare, senza il tempo di cambiarsi? Un foulard tra i capelli, un paio di orecchini e via.

Abito con le spalline di Manila Grace

9. Il copricostume a rete

Tra i trend dell'estate 2022 c'è la rete: l'effetto "intrecciato" spopola dalle borse agli abiti da sera scintillanti. I look per la spiaggia sono l'occasione perfetta per sfoggiare un copricostume vedo-non-vedo. Attenzione ai colori: il bikini fantasia si accompagna a un abito tinta unita, il costume fluo alle tinte neutre.