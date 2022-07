Il costume a fiori è la tendenza dell’estate 2022: gli interi e i bikini da comprare ai saldi Un po’ hippie, un po’ romantica, sicuramente spensierata: la stampa floreale è la tendenza estiva per bikini e costumi interi (e si porta anche di sera)

A cura di Beatrice Manca

Costume intero a fiori Oysho

L'estate è arrivata in tutto il suo splendore e il meteo annuncia nuove ondate di caldo: cosa c'è di meglio di un tuffo rinfrescante al mare o in piscina? Semplice: un costume a fiori, il modello più fresco (e colorato) dell'estate 2022. Approfittando dei saldi di fine stagione, iniziati ormai un po' ovunque, si può mettere in valigia un bikini con stampa tropical, per sognare tramonti esotici, o un modello fasciante con fantasia foulard, romantico e sofisticato. A ognuna il suo, insomma: ecco i costumi a fiori di tendenza e come abbinarli dalla spiaggia all'aperitivo.

I costumi a fiori per l'estate 2022

Un po' hippie, un po' romantica, sicuramente spensierata. La stampa floreale non smette di trionfare in passerella e nel guardaroba: se gli abiti a fiori ci hanno accompagnato durante la bella stagione, ora è il momento dei costumi da bagno a fiori, un classico senza tempo. Motivo in più per avere un costume a fiori nel cassetto: intero o bikini, sgambato o a vita alta, il costume flower power è un investimento per le estati che verranno.

L’intero a fiori di Mimì à la mer

Il floreale è la fantasia perfetta per ogni occasione: Etro propone costumi interi dal sapore folk, che intrecciano fiori e paisley. Gucci e Vilebrequin guardano agli anni Sessanta, con fantasie macro e colori sgargianti. Le romantiche ameranno i bikini di Mimì à la mer, delicate ed eleganti come una stampa giapponese.

Il bikini floreale di Calzedonia

Come abbinare i costumi a fiori in spiaggia

La cifra distintiva dei costumi a fiori è una: l'esplosione di colore. Per fare risaltare al massimo un bikini effetto jungle niente di meglio che un semplice paio di shorts in denim o in lino e una camicia bianca portata aperta (è il copricostume più chic dell'estate!). Via libera ad accessori in paglia, pratici e chic, come borse intrecciate e cappelli a tesa larga. Se invece avete preferito un costume intero con una fantasia ‘micro' sappiate che avrete un valido alleato anche per l'ora dell'aperitivo o per una cena casual in spiaggia: al calar del sole si indossa come un body con una gonna lunga dal sapore folk o un paio di pantaloni tinta unita. Un paio di orecchini maxi e il gioco è fatto: pronte per brindare al tramonto!