Ricordate i sandali granchio di quando eravamo bambini? Sono tornati di moda Le cage shoes (o sandali granchio) ci riportano all’infanzia: sono la versione glamour delle scarpine di gomma con cui giocavamo in spiaggia.

A cura di Beatrice Manca

Sandali granchio con la zeppa Dsquared2



Sandali cage, fisherman shoes o scarpe granchio: chiamateli come volete, pur di averne un paio ai piedi. I sandali must have dell'estate 2022 ci riportano all'infanzia e ricordano proprio le scarpine di gomma con cui giocavamo sul bagnasciuga. Il segno distintivo? I listini orizzontali che avvolgono il piede proprio come una gabbia (da cui il nome cage shoes) o come le zampette di un granchio, per i più fantasiosi. Da Gucci a Prada, da Versace a Dsquared2, la moda si è innamorata di queste calzature: ecco i modelli di tendenza da sfoggiare in spiaggia o in città.

La storia dei sandali granchio, dalle spiagge alle passerelle

La forma di queste calzature ci riporta immediatamente all'infanzia: si tratta di un modello creato negli anni Quaranta e reso celebre dal brand francese Méduse, che usò per la prima volta la gomma per realizzarli. Leggeri, resistenti e morbidi, i sandali granchio erano perfetti per giocare sugli scogli o sulla spiaggia. Il loro successo fu immediato ma legato ai look casual e sportivi: la forma buffa la rendeva perfetta per i bambini o per il tempo libero, non certo per la moda. E invece, contrordine: oggi le passerelle li adorano e i sandali granchio sono la tendenza retrò-chic dell'estate 2022.

I sandali granchio di Prada

I sandali granchio di tendenza per l'estate 2022

La moda dell'estate 2022 si diverte a reinterpretare la forma tipica dei sandali cage proponendoli in mille varianti colorate, flat o con il tacco alto. Gucci e Moschino rimangono fedeli all'originale in gomma semi trasparente, flat e colorato. Loewe e Prada, invece, puntano su platform e suola a carrarmato: sono il modello perfetto da sfoggiare in città. Versace invece li rende uno strumento di seduzione con il tacco a spillo: la gabbia di listini è impreziosita di cristalli, per un look da vera sirena. L'estate è sinonimo di libertà: tornare bambini non è mai stato così cool!