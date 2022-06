Addio infradito, per l’estate sono di moda le ciabatte. Come indossare e abbinare le slide Le ciabatte da piscina sono di moda: da Valentino a Lacoste le slide arrivano in passerella (con tanto di calzino). I modelli comodi e cool per l’estate 2022.

A cura di Beatrice Manca

da sinistra Lacoste, MSGM e Valentino

Se ci avessero detto qualche anno fa che le ciabatte in gomma da piscina sarebbero diventate le scarpe più cool dell'estate 2022 probabilmente non ci avremmo mai creduto. Poi però è arrivato il lockdown e la comodità si è presa una rivincita, in tutte le sue forme: le ciabatte con la fascia, l'antimoda per eccellenza, hanno sedotto le star e conquistato le passerelle Primavera/Estate 2022. Merito (o colpa, forse?) di Chiara Ferragni, che lo scorso anno sfoggiò un paio di Yeezy Slides con i calzini, lanciando la tendenza. Quest'anno le pool slide sono ufficialmente le scarpe dell'estate: ecco gli abbinamenti di tendenza per indossarle di giorno e di sera con stile.

Le pool slide sono la tendenza moda per l'estate 2022

Partito come un fenomeno di nicchia, la rivincita delle ciabatte da piscina ora è completa: le pool slide conquistano le passerelle e invadono il guardaroba delle star. Valentino propone la sua iconica borchia in versione "gommosa" e morbida, mente Fendace fa sfilare i sandali ultraflat con la fascia logata. Obbligatorio, non c'è neanche bisogno di dirlo, il calzino a contrasto. MSGM punta su colori audaci, come il verde fluo, mentre Lacoste propone le slide tinta unita per completare look sportivi e rilassati.

Le slide di Lacoste

Come abbinare le ciabatte flat con gonne e pantaloni

Ammettiamolo: fuori dalle passerelle, l'idea di uscire con le ciabattine di gomma metterebbe alla prova anche la più fashion victim più devota. Sarà la comodità a conquistarci: l'assoluta libertà di dare sollievo ai piedi, liberi da tacchi e cinturini. Le slide quest'estate prendono il posto delle infradito in spiaggia e in città, quindi tanto vale far subito pratica: i modelli "chunky", con la suola spessa e morbida, sono perfetti sotto pantaloni baggy o jeans larghi a vita bassa, da completare con un crop top colorato o una canottiera a costine.

Le ciabatte colorate di MSGM

I modelli ultraflat, più minimal, si portano con le gonne longuette o sotto gli shorts, per look anti caldo (e poca fatica). Il vero upgrade, però, è il calzino a vista: Blanco rompe gli indugi indossando le ciabatte bianche sotto i pantaloncini sportivi, mentre Elisabetta Canalis le indossa con tanto di calzino per un giro in bicicletta. Mettiamoci comode: l'estate, anche nella moda, fa rima con relax!