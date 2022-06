Elisabetta Canalis indossa le ciabatte coi calzini: per andare in bici punta sulla comodità Elisabetta Canalis ieri sera è stata a un evento del Fuori Salone a Milano ma questa mattina ha lasciato gli abiti glamour e i tacchi a casa. Si è concessa una passeggiata in bici e per l’occasione ha seguito il trend delle ciabatte coi calzini.

A cura di Valeria Paglionico

Elisabetta Canalis è tornata in Italia: dopo essere rimasta per due anni "bloccata" in America a causa della pandemia, ha finalmente ripreso la sua normale routine e di tanto in tanto abbandona la villa in California per fare visita alla famiglia in Sardegna e agli amici a Milano. È proprio nel capoluogo lombardo che ha preso parte ad alcuni eventi del Fuori Salone, spopolando con il suo elegante look total black. Questa mattina, invece, ha lasciato tacchi e abiti glamour nell'armadio, preferendo puntare sulla comodità delle ciabatte indossate con i calzini di spugna. Anche quest'anno ritorna il discusso trend lanciato qualche estate fa da Chiara Ferragni?

Il look casual di Elisabetta Canalis

Se ieri sera Elisabetta Canalis era più glamour che mai, questa mattina ha lasciato spazio alla comodità. Si è concessa una passeggiata in bicicletta tra le strade di Milano e per l'occasione ha puntato tutto su un look casual. T-shirt leggermente over total white, pantaloncini che hanno lasciato le gambe in mostra, capelli legati e occhiali da sole scuri. La vera chicca dell'outfit, però, sono le scarpe: un paio di ciabatte col doppio strappo che sembrano essere di spugna, coordinate a un paio di calzini bianchi decorati con la scritta ironica "Talentless".

Elisabetta Canalis in versione casual

Il ritorno delle ciabatte coi calzini

Qualche anno fa Chiara Ferragni aveva fatto non poco scalpore per essere uscita di casa con delle ciabatte di gomma indossate con i calzini in vista. Nonostante le polemiche, a partire da quel momento sono state moltissime le star che hanno cominciato a imitarla, rendendo quel dettaglio di stile incredibilmente trendy. Se fino a quel momento venivano considerate una prerogativa dei "turisti stranieri in vacanza in Italia", dopo che la fashion influencer li ha indossati sono stati sdoganati. Nelle scorse estati la mania ha continuato a spopolare e, a giudicare dai presupposti, anche in questo 2022 tornerà in gran voga. Chi prima della Canalis aveva già seguito il trend negli ultimi giorni? Blanco, che aveva abbinato le ciabatte a un completo total white.