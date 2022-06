Blanco con le ciabatte e i calzini: è uno spirito libero che gioca con la moda Blanco su Instagram svela a chi è dedicata la canzone “Nostalgia” e sfoggia la combinazione più controversa della moda: ciabatte e calzini.

A cura di Beatrice Manca

Che il bianco sia il colore preferito di Blanco, il cantante rivelazione del momento, non è una novità. E neanche che uscire in boxer sia la sua passione. L'ultimo look di Blanco però è destinato a fare tendenza per un dettaglio eccentrico: anche lui si è lasciato conquistare dalla combinazione "ciabatte e calzini", sdoganando l'ultimo peccato di stile. E se lo dice lui c'è da fidarsi: a soli 18 anni il cantante di Nostalgia ha scalato ogni classifica musicale e ha conquistato anche il mondo della moda, posando come testimonial per Valentino e per Calvin Klein.

Blanco in boxer e maglia della salute

Il cantante ha condiviso una foto sul suo Instagram in cui si mostra per strada con un look apparentemente casual: maglia della salute bianca e pantaloncini bianchi così corti da poter essere tranquillamente scambiati per boxer. Una passeggiata in pigiama? Non proprio: Blanco ha incontrato Pierpaolo Piccioli, il direttore creativo di Valentino, con cui ha stretto un sodalizio creativo professionale. Dopo aver indossato le creazioni Valentino a Sanremo 2022 e all'Eurovision, Blanco ha posato per una campagna pubblicitaria del brand. La foto in boxer, però, non è stata pubblicata per ragioni fashion: Blanco ha voluto rispondere alle speculazioni dei fan sul significato del suo nuovo brano, Nostalgia, stroncando i gossip. "Nostalgia è dedicata a Blanco", ha scritto su Instagram.

Blanco con lo stilista Pierpaolo Piccioli

Blanco sfoggia ciabatte e calzini

L'ultimo look di Blanco rilancia una ‘coppia' che ha fatto scalpore la scorsa estate: ciabatte e calzini bianchi. L'anno scorso fu Chiara Ferragni a sdoganare l'ultimo tabù della moda sfoggiando le rarissime Yeezy slides in versione comoda (sollevando un polverone di critiche) e quest'anno ci riprova Blanco con un paio di ciabatte dalla forma particolare, con la suola a zig zag e due strisce in stile velcro sulla fascia centrale. Nonostante il caldo Blanco non rinuncia ai calzini in cotone: avevate nostalgia di questa moda?