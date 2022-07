Aurora Ramazzotti in partenza: il discusso abbinamento ciabatte-calzini ora è di tendenza Aurora Ramazzotti sta partendo per le vacanze col fidanzato, le sorelle e mamma Michelle Hunziker. Ha scelto di viaggiare comoda rilanciando il trend delle ciabatte coi calzini.

A cura di Giusy Dente

Vacanze di famiglia in vista, per Michelle Hunziker: la showgirl è in partenza verso una meta misteriosa (che non ha ancora svelato) assieme alle figlie Celeste e Sole, nate dal matrimonio recentemente finito con Tomaso Trussardi. Fa parte del gruppetto in partenza anche Aurora Ramazzotti, assieme al fidanzato Goffredo Cerza. La Hunziker, che per lavoro è abituata a spostarsi molto da sola, è una fan dei viaggi di famiglia. L'anno scorso è stata in Romagna assieme alla mamma Ineke e alle due figlie più piccole. Ci è tornata anche il mese scorso proprio con le bambine, per una mini vacanza di qualche giorno in riviera. Per quanto riguarda la figlia maggiore, risale alla scorsa estate la breve vacanza madre-figlia sul lago di Garda, un weekend sole solette in una location da sogno tutta per loro. Dove atterreranno tutti insieme stavolta?

Aurora Ramazzotti e Michelle Hunziker in partenza per le vacanze

L'estate di Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti sta entrando nel vivo. La conduttrice ha alle spalle un anno intenso e impegnativo, sia dal punto di vista personale che professionale. Dai successi televisivi al fallimento dal matrimonio, comprensibilmente ora ha tutta l'intenzione di godersi questi mesi al massimo, tra relax e divertimento. Ha anche sperimentato il Covid, dunque ora la voglia di recuperare il tempo perduto e di stare all'aria aperta, in compagnia, è tantissima. Anche sua figlia (nata dal primo matrimonio, quello con Eros Ramazzotti) quest'anno si è data da fare professionalmente parlando.

Ha condotto la serata del Love Mi con Eleoire Casalagno e Gabriele Vagnato, ma è stata anche sul palco di Mission Impossible. Parallelamente ha consolidato la sua presenza sui social, imponendosi come una delle personalità di spicco, più amate soprattutto dai giovani, per l'abilità di parlare a un pubblico vasto in modo diretto e sincero, anche di temi di attualità molto sentiti. Inoltre è alle prese con i lavori nella sua nuova casa. C'è sicuramente bisogno di una vacanza per entrambe!

in foto: Yeezy Slides di Adidas

Il look casual di Aurora Ramazzotti

Ha scelto di viaggiare comoda, la figlia di Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti. Ha indossato un completino di cotone: shorts e top con spalline rinforzate di Moon Tracksuit, un brand di abbigliamento sportivo. Il due pezzi è il modello Mercurio nero: sul sito ufficiale costa 110 euro. Lo ha abbinato a un paio di ciabatte: sono le Yeezy Slides di Adidas gialle. La 25enne così ha confermato la sua predilezione per un abbinamento molto temuto in passato. Un tempo sarebbe stato impensabile farsi vedere in pubblico con l'accoppiata sandali-calzini, mentre ora è di tendenza.

Aurora Ramazzotti in Moon Tracksuit

La stessa Aurora Ramazzotti ha rilanciato il trend lo scorso autunno, indossando le iconiche ciabatte di gomma con dei calzettoni. Lo ha fatto anche stavolta, in occasione del viaggio con la famiglia. "Le mie origini svizzere stanno urlando" ha ironicamente scritto Aurora Ramazzotti, mostrandosi proprio con delle ciabatte gialle indossate con un paio di calzettoni bianchi. Ma se un tempo questo outfit era riconducibile solo ai turisti tedeschi e svizzeri, oggi invece è diventato di moda.

Nella moda vince la coppia ciabatte-calzini

La moda si è lasciata conquistare da un abbinamento un tempo criticatissimo, la discussa coppia ciabatte-calzini. Sulle passerelle diversi brand hanno azzardato questa proposta, da Valentino a Lacoste. E alle celebrities più attente alle tendenze, non è sfuggito questo dettaglio. La prima a sdoganare il tabù è stata Chiara Ferragni, seguita a ruota da tantissimi altri. Blanco, spirito libero che ama giocare con la moda, ha indossato le ciabatte coi calzini e come lui anche Cristina Marino, per un look da viaggio all'insegna della comodità. Belén Rodriguez al posto delle ciabatteha azzardato addirittura le amate e odiate Birkenstock a doppia fascia, con calzettoni dello stesso colore. Ha seguito il trend anche Elisabetta Canalis, per un giro in bicicletta. In questo caso, moda e comodità vanno davvero di pari passo.