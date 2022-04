Aurora Ramazzotti cambia casa: le prime immagini del nuovo appartamento Aurora Ramazzotti ha svelato le prime immagini della sua nuova casa piena di luce e in fase di ristrutturazione.

A cura di Clara Salzano

Aurora Ramazzotti mostra le immagini della sua nuova casa

Piccole donne crescono e anche Aurora Ramazzotti sta muovendo i suoi passi nel mondo degli adulti come l'acquisto di una casa nuova dove presto si trasferirà. La figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker aveva lasciato già da tempo l'abitazione dei genitori per vivere da sola con il fidanzato Goffredo Cerza in un appartamento moderno a Milano. Adesso, la giovane Ramazzotti è alle prese con i lavori nella sua nuova casa di cui ha condiviso sui social le prime immagini.

L’ingresso della nuova casa di Aurora Ramazzotti

Quando si trasferirà Aurora Ramazzotti

Aurora Ramazzotti mostra in un video della sua nuova casa lo stato di avanzamento dei lavori. Nel nuovo appartamento sono diversi gli interventi che ancora devono essere completati per organizzare il trasloco eppure si iniziano già a vedere i diversi ambienti che caratterizzano la casa.

Il salotto pieno di luce nella nuova casa di Aurora Ramazzotti

La nuova abitazione di Aurora Ramazzotti al momento è ancora in fase di cantiere tanto che Aurora Ramazzotti scherza nel video condiviso sui social usando la canzone "In alto mare" di Loredana Bertè, proprio per far riferimento allo stato d'avanzamento dei lavori nella nuoca casa. Bisogna dunque attendere per avere aggiornamenti sul trasferimento.

Il disimpegno della nuova casa

Com'è distribuita la nuova casa di Aurora Ramazzotti

Dall'ingresso della nuova casa di Aurora Ramazzotti si viene compliti subito dalla grande luce naturale che penetra nell'abitazione. L'appartamento è caratterizzato da un grande salone a cui si accede dall'ingresso con ampie vetrate da cui penetra la luce.

La cucina nella nuova casa di Aurora Ramazzotti

Dall'ingresso della casa si accede ad un disimpegno che porta alla cucina e ai bagni. Non sono state svelate ancora le immagini della camera da letto ma è già possibile comprenderne la disposizione. La nuova casa, probabilmente, si trova a Milano dove Aurora Ramazzotti già vive.