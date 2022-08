Aurora Ramazzotti trasloca: le prime foto della sua nuova casa Aurora Ramazzotti cambia casa e a settembre prenderà possesso della sua nuova abitazione di cui intanto ci svela alcuni dettagli tramite le prime foto dall’appartamento.

Aurora Ramazzotti torna a parlare della sua nuova casa sui social. La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti sta ristrutturando un nuovo appartamento a Milano dove si trasferirà a breve. Fa sapere attraverso il suo profilo Instagram che il passaggio nella nuova casa avverrà a settembre 2022 e intanto svela alcuni dettagli del nuovo appartamento.

Dalle immagini condivise sui social da Aurora Ramazzotti la sua nuova casa è quasi pronta. I lavori di ristrutturazione sono finiti e mancano solo alcune rifiniture prima del trasferimento nel nuovo appartamento meneghino. Settembre è il mese indicato dalla giovane showgirl per lasciare la sua vecchia casa per prendere possesso effettivo della nuova.

Non si hanno ancora dettagli sulla posizione della nuova casa di Aurora Ramazzotti a Milano ma dalle immagini condivise sui suoi social è possibile notare alcuni elementi caratteristici dell'abitazione come il parquet di listelli stretti e chiari per il pavimento e le pareti verde chiaro.

Tessuti rivestono alcune superfici di partizioni interne della casa e adesso l'appartamento risulta invaso da scatoloni enormi che contengono probabilmente i nuovi arredi dell'abitazione della figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti.

Ci saranno solo due cose certe che non cambieranno nel passaggio dalla vecchia e la nuova casa: il fidanzato di Aurora Ramazzotti, Goffredo Cerza, e il gatto Saba Miao della coppia. Chissà se anche loro apprezzeranno il cambiamento.