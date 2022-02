Dove vive Aurora Ramazzotti: la casa moderna con opere street ed elementi di design Dopo il debutto del nuovo programma Michelle Impossible di Michelle Hunziker, in cui ha partecipato anche Aurora Ramazzotti, scopriamo dove abita la figlia della nota showgirl ed Eros Ramazzotti e com’è fatta la sua casa.

A cura di Clara Salzano

Aurora Ramazzotti nella sua casa

Ieri è andato in onda il nuovo programma Michelle Impossible di Michelle Hunziker e in prima fila a fare il tifo per la mamma non poteva mancare Aurora Ramazzotti. La giovane figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti è tra i personaggi più conosciuti sui social e della tv. È stata ospite alla prima puntata di Michelle Impossible e parteciperà anche alla seconda puntata del programma. Scopriamo dove abita e com'è fatta la casa che condivide con il fidanzato.

Aurora Ramazzotti su divano di casa con il gatto Sabamiao

Dove abita Aurora Ramazzotti

Aurora Ramazzotti, appassionata di musica e tv, sta seguendo le orme dei genitori Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti. La 25enne, nonostante la giovane età, ha lasciato la casa dei genitori già da tempo e ha una casa a Milano che condivide con il fidanzato Goffredo Cerza.

Aurora Ramazzotti passeggia per CityLife a Milano

Aurora Ramazzotti è cresciuta a Milano dove si è diplomata all’International European School. La giovane conduttrice tv condivide numerosi video e immagini nel capoluogo meneghino dove vive con il fidanzato Goffredo Cerza e il gatto Sabamio.

Goffredo Cerza, il fidanzato di Aurora Ramazzotti, con il gatto Sabamiao nel salotto di casa

Com'è fatta la casa di Aurora Ramazzotti a Milano

Sono numerosi i post in cui Aurora Ramazzotti si mostra mentre suona nella sua camera da letto, accarezza il gatto sul divano o balla nel salotto della sua casa milanese.

Aurora Ramazzotti fa yoga nella sua camera da letto

La casa di Aurora Ramazzotti è un'abitazione moderna arredata in modo giovane e vivace. Gran parte della vita domestica della giovane conduttrice tv si svolge nella sua camera da letto, dove suona la chitarra o fa yoga e nel salotto, vero cuore pulsante della casa.

Aurora Ramazzotti suona la chitarra nella sua camera da letto

Un grande divano grigio chiaro caratterizza lo spazio del salotto di casa dove la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti con il fidanzato trascorrono molto tempo. Il tavolo da pranzo nella stanza è coperto con una divertente tovaglia Seletti e diverse sono le opere ironiche alle pareti dell'abitazione.

La tovaglia Seletti sul tavolo della sala di Aurora Ramazzotti

Il 5 dicembre 2021 Aurora Ramazzotti ha compiuto 25 anni e ha festeggiato con un party a tema per poi testimoniare con diverse foto non solo la festa ma anche la grande confusione nella sua casa nei giorni prossimi al compleanno: il salotto con il grande divano grigio era sommerso di vestiti e regali che coprivano anche il parquet del pavimento.

Il salotto di Aurora Ramazzotti

Dalle immagini condivise sui social si vede una casa molto luminosa e vivace, proprio come la personalità di Aurora Ramazzotti.