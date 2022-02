Aurora Ramazzotti a Michelle Impossible, il gran finale dello show è in bianco e nero Aurora Ramazzotti è tornata sul palco con mamma Michelle Hunziker nel momento del Roast Show del programma Michelle Impossible. Ha proposto un look nell’intramontabile black and white.

A cura di Giusy Dente

Aurora Ramazzotti ha ereditato dalla mamma quell'energia contagiosa che riesce a trasmettere quando è in scena. La neo 25enne (festeggiati di recente con un originale pigiama party tra amici) da tempo ha scelto di seguire le orme materne nel mondo dello spettacolo, cimentandosi sia in radio che in tv. Inoltre è molto attiva sui social, dove è apprezzata dalla sua community proprio per l'allegria che la contraddistingue, per i suoi modi spigliati e genuini, per la spontaneità. Ha portato tutte queste doti sul palco di Michelle Impossible, dove ha guidato il momento del Roast Show, in cui ha simpaticamente preso un po' in giro mamma Michelle, mettendosi in gioco con autoironia.

Gli ospiti di Michelle Impossible

In entrambi gli appuntamenti di Mission Impossible, Michelle Hunziker ha voluto circondarsi di persone care. Ha scelto di avere con sé in scena volti noti del mondo dello spettacolo, a cui è legata da rapporti di amicizia oltre che di stima professionale. Nella prima puntata, per esempio, c'era Serena Autieri: le due si vogliono molto bene, conoscono le rispettive famiglie e sono solite fare spesso anche le vacanze insieme. Era presente anche Ilary Blasi, con cui ha danzato un sensualissimo tango. Uno dei momenti di maggiore successo è stato quello musicale condiviso con Eros Ramazzotti, insieme sul palco dopo 20 anni: il loro bacio ha mandato in tilt i fan, che ancora sognano il ritorno di fiamma della coppia. Ma il cantante non è stato la sola persona di famiglia coinvolta. C'è stato spazio, nel gran finale dello show, per un'intervista a mamma Ineke mentre a entrambi gli appuntamenti ha preso parte Aurora Ramazzotti.

Aurora Ramazzotti a Mission Impossible

Nella prima puntata di Mission Impossible Aurora Ramazzotti ha sfoggiato un look coordinato a quello di mamma Michelle: entrambe in nero con camicia bianca. Per il gran finale, la 25enne ha puntato nuovamente su questa intramontabile combinazione di colori, affidandosi ancora a un brand di cui indossa spesso le creazioni. La tuta del debutto era firmata Philosophy di Lorenzo Serafini, stesso brand che l'ha vestita per il gran finale: gonna lunga bianca plissettata e top stile bustino.

in foto: top Philosophy di Lorenzo Serafini

Un modello simile al top indossato, con fila di bottoncini anteriore, è venduto online a 399 euro, mentre una gonna ugualmente a vita alta e con pieghe, sullo stesso rivenditore riporta il prezzo di 750 euro. Stavolta niente capelli sciolti per la figlia di Michelle Hunziker, che ha invece optato per uno chignon alto, lasciando due sole ciocche di capelli a incorniciare il viso. Come sempre, make up molto naturale, che ne ha esaltato i lineamenti. Madre e figlia hanno condiviso il palco, assieme ad altri ospiti, nel momento del Roast Show, quello dedicato alla ‘demolizione' della padrona di casa, simpaticamente presa in giro dai presenti.

Aurora ne ha approfittato per rivelare un segreto di mamma Michelle, il seno rifatto! "Volevo ringraziare Aurora e la sua ultima apparizione in tv!" ha concluso mamma Michelle.