Ilary Blasi a Michelle Impossible: balla un tango sensuale con top e gonna di pizzo Ilary Blasi è tornata in tv nel segno della sensualità: ospite di Michelle Hunziker, ha sfoggiato un completo di pizzo nero con spacco laterale e sandali gioiello.

A cura di Beatrice Manca

Michelle Impossible, il nuovo programma di Michelle Hunziker, ha debuttato su Canale 5 con grande successo. La conduttrice ha festeggiato 25 anni di carriera con un "one woman show" in cui ha riunito colleghe, amici e familiari, da Michela Giraud a Katia Follesa, da Eros Ramazzotti alla figlia Aurora, con cui ha sfoggiato completi in bianco e nero coordinati. Non poteva mancare Ilary Blasi, collega e amica di lunga data, che ha ballato un tango con la Hunziker, coronato da un bacio finale. Per l'occasione Ilary Blasi ha sfoggiato tutta la sua sensualità, con un completo di pizzo nero.

Ilary Blasi con il completo in pizzo nero

La conduttrice Ilary Blasi è tornata in tv nel segno della sensualità: ispirandosi all'estetica tanguera, ha puntato tutto sul pizzo nero, scegliendo un completo coordinato nero, effetto vedo-non-vedo. Il crop top con scollo all'americana lasciava scoperto il torace, mettendo in risalto la figura slanciata della conduttrice televisiva. Sotto ha abbinato una gonna in pizzo nero con spacco laterale, perfetta per ballare il tango. Il look è interamente firmato Ermanno Scervino e anticipa la collezione Primavera/Estate 2022.

Il look Ermanno Scervino indossato da Ilary Blasi

I sandali gioiello di Ilary Blasi

Per completare il look, Ilary Blasi ha scelto di tenere i capelli sciolti con la riga laterale, appuntati da un lato sopra le orecchie. Il make up era giocato su uno smokey eyes sfumato e gloss sulle labbra, per un effetto molto glamour. Ha poi completato il look con gioielli dorati e un paio di sandali scintillanti con i listini tempestati di cristalli, abbinati a quelli di Michelle Hunziker. Le due hanno ballato insieme con look coordinati in nero e alla fine si sono scambiate un bacio, lasciando il pubblico a bocca aperta. La prossima puntata andrà in onda il prossimo mercoledì: come ci stupiranno questa volta?