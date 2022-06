Ilary Blasi in pizzo trasparente a L’isola dei famosi: con la gonna stretta non riesce a camminare Ieri sera è andata in onda la 22esima puntata de L’isola dei famosi e Ilary Blasi ha osato con un completo di pizzo trasparente. L’unico piccolo “inconveniente”? La gonna aderente non era elastica e le impediva di camminare.

Lunedì 6 giugno è andata in onda la 22esima puntata de L'isola dei famosi, il reality di Canale 5 ambientato in Honduras che vede personaggi più o meno noti del mondo dello spettacolo trasformarsi in naufraghi per qualche mese. Le novità sono state moltissime, dall'arrivo di Soleil Sorge all'eliminazione di Lory Del Santo, anche se come al solito ad attirare le attenzioni del pubblico è stata la "padrona di casa" Ilary Blasi. Ancora una volta ha osato col suo stile trendy e provocante, apparendo sul palco in una versione iper sensuale con un completo di pizzo total black. L'unico piccolo inconveniente? La gonna era strettissima e, non essendo elastica, le impediva di camminare con facilità.

Chi ha firmato il look di pizzo di Ilary Blasi

Dopo i completi tempestati di cristalli e i look in stile Bubble gum, per la 22esima puntata de L'isola Ilary Blasi è tornata al total black, anche se lo ha declinato in una versione iper sensuale tutt'altro che banale. Si è affidata all'audacia del brand Amen, sfoggiando un coordinato in pizzo trasparente. Il crop top ha lo scollo profondo e le spalline sottili, mentre la gonna longuette è a vita alta e con delle arricciature sull'orlo. È stata proprio quest'ultima a crearle degli "inconvenienti": essendo aderentissima e poco elastica, le impediva di camminare con scioltezza, tanto che addirittura Nicola Savino ha fatto ironia sulla questione rivelando il dettaglio al pubblico non appena ha fatto il suo ingresso in studio.

Ilary Blasi in Amen

Quanto costano i sandali stringati di Ilary Blasi

A completare il look di Ilary Blasi non sono mancati i dettagli scintillanti. Ha indossato un paio di sandali effetto metallico col tacco a spillo di Le Silla, per la precisione il modello Afrodite in total gold con le stringe sia sul collo del piede che intorno alla caviglia (prezzo 650 euro). Al collo, invece, ha portato degli appariscenti choker tempestati di cristalli di Foreva, aggiungendo così un tocco anno '90 al total outfit. Insomma, Ilary sa come farsi notare e a L'isola non ha rinunciato all'esuberanza che da sempre la contraddistingue. Quale sarà il look che sfoggerà nella puntata del prossimo lunedì?