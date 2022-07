Mia Facchinetti in ciabatte e calzini: la figlia di Alessia Marcuzzi rilancia il trend Ciabatte di gomma e calzini bianchi: non ha resistito al trend del momento neppure Mia Facchinetti, figlia di Alessia Marcuzzi.

A cura di Giusy Dente

Alessia Marcuzzi è volata a Londra e non è una vacanza qualsiasi: da mamma orgogliosa, non poteva mancare alla laurea del figlio Tommaso Inzaghi. Il 21enne è nato dalla relazione che la popolare conduttrice ha avuto col calciatore Simone Inzaghi, nei primi anni Duemila. Il ragazzo ha studiato presso la University of Westminster, portando a termine il suo percorso. E la famiglia si è recata lì per supportarlo del grande giorno della Laurea. Assieme ai figli, la conduttrice si sta godendo anche un po' la città, condividendo sui social i suoi momenti di svago.

Mia Facchinetti icona fashion

Per la laurea di Tommaso, Alessia Marcuzzi ha scelto un look glamour ed elegante. E non è affatto passato inosservato l'outfit della piccola Mia. La bimba, nata nel 2011 dalla relazione con Francesco Facchinetti, si è divertita anche stavolta a "imitare" sua madre. Non è la prima volta. Lo aveva già fatto in occasione della sua prima Comunione, quando le aveva rubato occhiali da sole e blazer. A Londra, ha invece sfoggiato la sua giacca e la sua borsa, abbinandole a un abitino chiaro e a un paio di sneaker bianche. Poi però ha cambiato mise per le ore successive, optando per qualcosa di decisamente più comodo e casual, ma trendy e alla moda. Felpa, shorts, bandana sulla testa e un dettaglio impossibile da non notare: le ciabatte coi calzini!

Mia segue il trend delle ciabatte coi calzini

Sandali e calzini: un tempo indossarli insieme era considerato decisamente poco alla moda. Oggi la situazione si è ribaltata: influencer e celebrities che prima magari optavano per quest'accoppiata solo nell'intimità delle proprie abitazioni e lontano da occhi indiscreti, oggi la sfoggiano con fierezza. La prima è stata Chiara Ferragni. Quando l'influencer è uscita in ciabatte e calzini bianchi, ha infranto un tabù. E dopo di lei l'hanno seguita a ruota in tantissimi, rivalutando quello che fino a qualche anno fa era qualcosa di riconducibile solo ai turisti tedeschi e svizzeri, presi bonariamente in giro. Da Elisabetta Canalis a Cristina Marino fino ad Aurora Ramazzotti: tutti sono fan di questo abbinamento. La figlia di Alessia Marcuzzi lo ha sfoggiato inserendo anche un dettaglio di lusso: sono le Yeezy Slide di Adidas marroni.

Quanto costano le ciabatte di Mia Facchinetti

Le Yeezy Slide di Adidas sono ormai introvabili. Dall'iniziale prezzo di 70 euro, ora sono vendute online a cifre di gran lunga superiori. Queste ciabatte in gomma con punta aperta sono state disegnate da Kanye West per Adidas. Sono le preferite di Kendall Jenner, Billie Eilish, Chiara Ferragni. Per possederle l'unico modo, al momento, è affidarsi a piattaforme di e-commerce come Farfetch, ma i prezzi sono proibitivi e non per tutti: si va dai 500 fino anche ai 1200 euro, a seconda del colore e della taglia. Sui siti di resell invece le offerte si aggirano intorno ai 300-490 euro.