Alessia Marcuzzi a Londra per la laurea del figlio Tommaso: è glamour col bustier trasparente Alessia Marcuzzi è volata a Londra per la laurea del figlio Tommaso: ha scelto un look glamour ed elegante.

A cura di Giusy Dente

Alessia Marcuzzi si sta godendo l'estate, un'estate particolarmente importante, perché è quella che precede il suo ritorno in tv. La conduttrice si è presa una lunga pausa dal piccolo schermo, ne ha approfittato per dedicarsi unicamente alla famiglia e a progetti professionali nuovi che le stanno dando molte soddisfazioni. Ha infatti lanciato un brand di skincare e un marchio di borse. Ma ora è pronta per rimettersi in gioco e presto i fan, che da tempo ne aspettavano il ritorno in tv, potranno vederla su Rai 2, in un nuovo show. Per il momento si sta rilassando in vacanza. Il mese scorso era in Sicilia, mentre in questi giorno si trova a Londra, ma il motivo non ha a che fare col mare e la spiaggia.

Tommaso Inzaghi e Mia Facchinetti

Tommaso Inzaghi neo laureato

Alessia Marcuzzi è volata a Londra, dove suo figlio Tommaso Inzaghi si è laureato presso la University of Westminster. Tommaso è il figlio nato nel 2001 dalla relazione con Simone Inzaghi: la conduttrice e il calciatore sono stati insieme fino al 2004. Con la conduttrice è volata alla volta della capitale anche Mia, nata invece nel 2011 dalla relazione con Francesco Facchinetti. Quest'ultima si è divertita a "imitare" la mamma col suo outfit e non è la prima volta. Già lo aveva fatto in occasione della sua prima comunione, quando aveva rubato alla conduttrice giacca e occhiali da sole.

Stavolta, invece, ha chiesto in prestito una giacca over e una borsa, optando per un outfit total white. Elegantissima Alessia Marcuzzi, che come sempre si impone con uno stile glamour. Ha scelto un paio di pantaloni ampi verdi a vita alta, abbinandoli a un bustier nero. Sembra essere un modello già indossato in passato, di Dolce&Gabbana, da 795 euro: steccato e con sexy trasparenze lungo tutta la silhouette. La 49enne ama particolarmente il bustier: è uno must del suo guardaroba, in cui spiccano capi sexy e femminili.

Ha completato l'outfit con sandali neri e con una borsa verde della sua collezione di accessori made in Italy (Marks&Angels). Al polso, un bracciale d'oro intrecciato a effetto serpente, avvolto attorno al braccio e una catenina d'oro al collo. La conduttrice era raggiante, fiera del traguardo raggiunto dal figlio ed emozionata per il grande giorno di festa.