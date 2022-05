Blanco diventa modello: la trasformazione di stile con mocassini e capelli pettinati con il gel Blanco si prepara all’Eurovision, dove duetterà con Mahmood. Intanto sta spopolando nel mondo della moda: posa per Valentino con un nuovo look college e una nuova pettinatura.

A cura di Beatrice Manca

foto via Instagram @valentino

Il 2022 è decisamente l'anno di Blanco: dopo aver trionfato a Sanremo insieme a Mahmood si sta preparando per l'Eurovision Song Contest che partirà ufficialmente il 10 maggio a Torino. Parallelamente alla musica, però, ha sorpreso tutti con una nuova carriera da modello: dopo aver posato in intimo per Calvin Klein è stato scelto da una grande Maison italiana, Valentino, come volto della campagna Valentino After Club, dove ha sfoggiato uno stile completamente nuovo.

Perché Blanco è già un'icona di stile

Era solo questione di tempo: Blanco aveva conquistato tutti con il suo stile genuino e autentico ben prima di trionfare a Sanremo. La sua firma di stile? La nudità: ama correre senza vestiti e posare in boxer, come espressione di libertà senza sovrastrutture. Il suo stile oggi è curato dallo studio Tiny Idols, che a Sanremo hanno scelto per lui sofisticati outfit Valentino in black&white. Il passo da icona di stile a modello era breve: Valentino ha definito Blanco "carismatico e capace di sfidare ogni limite" e lo ha scelto come volto della nuova del brand, Valentino After Club. Il primo scatto? Ovviamente in boxer!

Blanco posa per Valentino

Blanco posa con i mocassini e le giacche da college

Siamo abituati a vedere Blanco fuori dal palco con look casual, quasi post punk: jeans oversize a vita bassa, sneakers, canottiere bianche e bomber colorati (quanto non è a petto nudo). Nel tempo il suo stile si è evoluto e affinato: nella campagna Valentino porta i capelli pettinati all'indietro con il gel e sfoggia una camicia trasparente con ricami di perle. Tra i vari look spuntano anche un paio di bermuda con applicazioni di perline e una camicia aperta colorata, con fantasia anni Settanta.

Blanco posa per Valentino, immagine da Instagram

Nel video di presentazione, condiviso sui social del brand, Blanco sfoggia anche una borsa in cuoio marrone, coordinata ai pantaloni con le pence: "I vestiti parlano a una nuova generazione – recita la campagna – dove le regole sono sfumate". La vera trasformazione di stile però è in un'inedita versione college boy: giacca varsity, berretto in lana e mocassini indossati con i calzini bianchi. L'attesa per l'Eurovision è alle stelle: il duetto con Mahmood è all'insegna dello stile genderless e sofisticato.