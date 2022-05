Blanco prima dell’Eurovision in boxer a New York: perché corre per la città senza vestiti Blanco ha fatto dei boxer la sua divisa d’ordinanza: sui social ha postato alcune foto e video che lo ritraggono a Times Square, mentre corre seminudo nonostante il freddo.

A cura di Beatrice Manca

Mancano pochi giorni all'Eurovision Song Contest e i concorrenti di tutta Europa sono arrivati a Torino per le prove, in attesa di esibirsi dal vivo il 10 maggio. All'appello però mancava Blanco, impegnato in una data del tour a Firenze: il cantante di Brividi, in coppia con Mahmood, ha comunque fatto parlare di sé per una serie di foto condivise da…New York! La star italiana corre per la città nel suo outfit preferito, boxer bianchi e anfibi: ma che ci fa Blanco dall'altra parte dell'oceano a pochi giorni dall'Eurovision?

Blanco diventa testimonial di moda

Innanzitutto, niente panico: Blanco è in Italia e le immagini condivise sui social fanno parte di una campagna pubblicitaria di Calvin Klein. A sorpresa infatti è stata svelata la collaborazione tra il brand di moda americano e il cantante appena diciottenne. Quale scelta migliore? Blanco ha fatto dei boxer la sua divisa: scrive in mutande, ama correre nudo e si è perfino esibito per Valentino senza pantaloni. La sua nudità non è scandalosa né provocante, è una prova di libertà senza etichette. Il passo da icona di stile a modello è stato breve. Blanco entra nella scuderia dei nuovi volti di Calvin Klein: un'altra testimonial famosa dell'intimo Calvin Klein è Lourdes Leon Ciccone, la figlia di Madonna.

Blanco per Calvin Klein

Blanco a New York in mutande e anfibi

Blanco ama correre nudo e non si è fatto pregare: nella nuova campagna di Calvin Klein lo vediamo a Times Square, cuore pulsante della città, mentre corre senza vestiti. Indossa solo un paio di boxer bianchi – rigorosamente logati – calzini bianchi e anfibi neri. La campagna è stata girata presumibilmente a fine inverno, visto l'abbigliamento pesante dei passanti: Blanco fa spallucce e improvvisa una serie di flessioni sull'asfalto, prima di addentare un pretzel. Sul palco dell'Eurovision, famoso per gli eccessi di stile, ci stupirà in intimo?