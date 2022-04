Lourdes Leon posa in boxer con i peli sotto le ascelle: la figlia di Madonna è un’icona di libertà Dopo aver mostrato le ascelle non depilate al Met Gala, la figlia di Madonna li esibisce con orgoglio anche in una campagna pubblicitaria: finalmente un esempio di normalità!

A cura di Beatrice Manca

Se c'è una cosa che Lourdes Leon Ciccone ha ereditato dalla madre Madonna è la volontà di rompere tutti i tabù e giocare secondo le sue regole. La modella e influencer è già un'icona di stile della generazione Z perché non ha paura di osare con look sensuali pur mostrandosi sempre al naturale, senza ritoccare la silhouette. Lourdes ha deciso molto tempo fa di ribellarsi alla dittatura della depilazione a tutti costi, mostrando i peli sotto le ascelle perfino sul set e nei servizi fotografici!

La figlia di modella posa in boxer e reggiseno

Lourdes "Lola" Leon oggi ha 25 anni ed è un'apprezzata modella: ha sfilato per Bottega Veneta e ha posato per il marchio di Rihanna Savage X Fenty con un sensuale completino in latex. Adesso Lola Ciccone è richiestissima: ha posato per Burberry ed è la protagonista della nuova campagna Calvin Klein in collaborazione con Palace. Nelle foto del marchio si mostra sorridente con i jeans sbottonati che rivelano i boxer maschili. Capelli lisci e lunghissimi, piercing all'ombelico e bralette color crema: Lourdes è il volto di una nuova moda genderless, libera e consapevole.

Lourdes Leon Ciccone in Calvin Klein

La battaglia di Lourdes Ciccone contro la depilazione a tutti i costi

Lourdes Leon fa il gesto di mostrare i muscoli, sollevando le braccia senza paura di mostrare le ascelle non depilate. Non è la prima volta che la vediamo dire di no al rasoio: al Met Gala stupì tutti mostrando i peli sul red carpet. Un gesto inaspettato, pur nella sua normalità: solo perché le donne siano abituate a mostrarsi glabre non significa che non abbiano i peli corporei. Perché sono concessi agli uomini e tabù per le donne? Ora Lola continua la sua battaglia anche in una campagna pubblicitaria, sfidando l'imperativo delle foto patinate e del glamour a tutti i costi. Sarà per questo che il mondo della moda si è innamorato di lei?