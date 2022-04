Delia Duran con le ascelle pelose contro gli stereotipi d’immagine: “È un gesto di libertà assoluta” Delia Duran ha posato in intimo sui social ma ha rivelato un dettaglio davvero inedito: dei peli lunghi e scuri sotto le ascelle. Che siano veri o finti, non importa, l’unica cosa certa è che le hanno permesso di lanciare un importante messaggio contro gli stereotipi legati all’immagine.

A cura di Valeria Paglionico

Negli ultimi mesi si è parlato molto di Delia Duran: è stata al centro del triangolo amoroso che ha tenuto banco per tutto il GF Vip 6, quello che si è venuto a creare tra lei, il marito Alex Belli e Soleil Sorge. Alla fine è entrata nella casa e ci è rimasta anche senza il compagno, riuscendo ad arrivare anche in finale. Oggi è spesso tra gli invitati de La Pupa e il Secchione, anche se è sui social che rivela tutti i dettagli della sua vita privata. Nelle ultime ore si è mostrata in una versione davvero inedita, ovvero col caschetto e dei peli lunghi e scuri sotto le ascelle. Perché lo ha fatto? Per ribellarsi agli stereotipi legati all'immagine.

Delia Duran posa in intimo

Delia Duran non ha mai nascosto di amare il suo corpo e, che sia in tv o sui social, non perde occasione per mettere le forme in mostra. Nelle ultime ore, complice uno sponsor a Calvin Klein, ha posato in intimo. Per lei, però, niente pizzo, raso e trasparenze audaci, ha scelto un completino sportivo del brand, un modello total white con l'elastico logato sia sul reggiseno con le spalline larghe che sugli slip sgambati. Tra le novità del suo look, anche un inedito caschetto total black (anche se si tratta solo di una parrucca).

Perché Delia Duran ha mostrato i peli sotto le ascelle

Ad aver attirato le attenzioni del pubblico sono stati soprattutto i peli "comparsi" sotto le ascelle di Delia Duran (con ogni probabilità applicati appositamente per il servizio fotografico, basti pensare al fatto che in molti nei commenti hanno ricordato che al GF Vip non aveva neppure l'ombra di un pelo sul corpo). Nella didascalia degli scatti ha condiviso un messaggio importante sul tema, le sue parole sono state infatti "Freedom. Gesto di libertà assoluta, contro i preconcetti d’immagine che ci impone la società". La modella ha poi taggato il profilo de Le Iene, rifacendosi al servizio mandato di recente in onda sulle donne che non si depilano. Si tratterà di una semplice strategia di marketing o di un'insolita svolta femminista?