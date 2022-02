Lourdes Leon Ciccone alla New York Fashion Week: la figlia di Madonna alle sfilate coi doposcì Lourdes Leon Ciccone era una delle celebrities presenti allo show di Dion Lee della New York Fashion Week. La figlia di Madonna ha optato come sempre per un look originale.

Lourdes Leon Ciccone ama molto la moda: la figlia di Madonna quando non è in passerella è comunque presente per assistere alle sfilate. All'appuntamento newyorkese più atteso dell'anno non poteva mancare: c'era anche lei nella Grande Mela in occasione della Fashion Week, che ha richiamato in città influencer e celebrities. Anche Chiara Ferragni è volata dall'altra parte del mondo, dopo due anni, per essere presente agli show dedicati alla stagione Autunno/Inverno 2022-23. In queste ore si è svolto quello di Dion Lee intitolato Construction Brain.

La figlia di Madonna con la passione per la moda

Alla Fashion Week Lourdes Leon Ciccone è una presenza fissa. La 25enne è nata dalla relazione tra Madonna e quello che negli anni Novanta era il suo personal trainer, il cubano Carlos Leon. È un'icona della bellezza inclusiva e anticonformista (proprio come la mamma), una persona forte e determinata che si è imposta con autenticità contro gli stereotipi e l'ossessione per certi canoni. Proprio perché è una donna libera non ha avuto timore di sfilare a un evento di gala con i peli in mostra. In occasione del Met Gala 2021 non ha depilato le ascelle, sfoggiandole al naturale con orgoglio, dimostrando a tutti di fregarsene. Con i suoi look audaci ama provocare e non ha paura di osare, anche a costo di stravolgere la propria immagine (per esempio quando ha sfoggiato un'inedita e chioma rossa extra lunga).

Lourdes Leon Ciccone allo show di Dion Lee

Lourdes Leon era una delle celebrities presenti allo show di Dion Lee. Presenti anche Alisha Boe, Indira Scott, Eartheater. La figlia di Madonna ha scelto un look color crema con la pancia scoperta: gonna a costine sottili con spacco frontale e dettaglio allacciatura sul davanti (costa 650 euro sul sito ufficiale del brand), top a fascia con frange. Quest'ultimo lasciava scoperto sia il piercing all'ombelico che i tatuaggi, che ama tanto mostrare: si intravedevano sia le farfalle sul seno che i tattoos sulle braccia. Ai piedi ha calzato dei doposcì!

Sono gettonatissimi ormai e non solo sulla neve! Da Miu Miu a Chanel, da Acne Studios a Saint Laurent, tante Maison li hanno portati in passerella, come stivali da usare in città e abbinare in tanti modi diversi. Dua Lipa ha addirittura azzardato abbinando un originale modello peloso al bikini.