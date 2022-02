Lourdes Leon Ciccone scopre la schiena: osa con l’audace look effetto nudo Lourdes Leon Ciccone è tornata a provocare i fan, lo ha fatto con un selfie all’insegna della sensualità in cui ha sfoggiato un look super trendy. La figlia di Madonna ha scoperto la schiena con un completo nude drappeggiato che ha messo in risalto la silhouette.

A cura di Valeria Paglionico

Lourdes Leon Ciccone ha ereditato l'animo provocatorio dalla mamma Madonna e non perde occasione per lasciare i fan senza parole tra foto sensuali e look audaci. Nelle ultime ore lo ha fatto ancora, mostrandosi in una versione iper femminile. Dopo i peli sotto le ascelle, la sfilata con i tatuaggi in mostra e lo shooting in intimo di latex, questa volta ha documentato uno dei suoi look quotidiani. La particolarità? Porta al limite l'effetto vedo-non vedo e, tra color nude e schiena nuda, lascia pochissimo spazio all'immaginazione.

Lola Leon Ciccone osa con l'effetto vedo-non vedo

Qual è l'abito must-have dell'inverno? Nonostante le temperature gelide, il trend del momento impone di scoprire la schiena. Lourdes Leon Ciccone lo ha capito bene e sui social ha sfoggiato un completo nude super sensuale firmato Garmette. Ha scoperto la schiena abbinano un micro crop top con dei laccetti posteriori a una gonna drappeggiata sul lato b che ha messo in risalto la silhouette mozzafiato. Così facendo, la figlia di Madonna ha dato l'ennesima prova di essere un'indiscussa icona di stile.

Lola segue il trend del mollettone tra i capelli

La figlia di Madonna ha ormai reso alcuni dettagli di stile i suoi tratti distintivi. Oltre a portare sempre i capelli extra lisci come impone il trend del momento, sfoggia regolarmente anche dei maxi cerchi alle orecchie, accessorio che aggiunge un tocco rock a ogni look. Questa volta ha aggiunto anche un mollettone tra i capelli in pieno stile anni '90. Se fino a qualche tempo fa le classiche pinze per la chioma venivano considerate un accessorio comodo da sfoggiare solo in casa, ora sono tornate in gran voga e vanno esibite con orgoglio proprio come fatto da Lourdes. In quante, come lei, le usano per rendere i loro raccolti più trendy che mai?