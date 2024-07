Lourdes Leon Ciccone come una sirena: posa in topless con le scarpe “di paglia”

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

Lourdes Leon Ciccone è ormai diventata uno dei volti più in vista del mondo della moda e lo ha dimostrato per l'ennesima volta con un nuovo traguardo raggiunto: è stata scelta da David Koma come il volto della campagna della collezione Resort 2025. Sono ormai lontani i tempi in cui veniva considerata semplicemente la "figlia di Madonna", ora è una diva di fama internazionale capace di influenzare le tendenze di stagione. Cos'è che ha ereditato dalla mamma popstar? L'irriverenza e l'audacia, che le permettono di distinguersi sempre dalla "massa" con il suo tocco personale: ecco le sensuali foto in topless (ma con degli accessori anti-convenzionali) realizzate per lo shooting.

Lourdes Leon Ciccone è il volto di David Koma

Per celebrare l'uscita della collezione Resort 2025 , il marchio londinese David Koma ha voluto Lourdes Leon Ciccone come sua testimonial, il motivo? Come lo stesso stilista ha dichiarato "incarna l'autenticità e ha un un impenitente senso di autoespressione che è incredibilmente stimolante.

Lourdes Leon Ciccone per David Koma

È la rappresentazione perfetta della Koma Girl, un personaggio complesso che è duro ma sensuale, libero ma controllato, giovane ma maturo". Lo shooting punta a svelare la metamorfosi umana, un ciclo continuo di cambiamento in cui si scontrano umanità ed istinti primordiali. Non sorprende, dunque, che la modella abbia accettato di posare in topless, rivelando con un tocco di stile la sua innata irriverenza.

Lourdes posa per David Koma

Gli accessori con le frange di paglia sono il nuovo must?

I look sfoggiati da Lourdes sono diversi ma tutti all'insegna del glamour, dal tubino dark con cintura strascico al body metallico, fino ad arrivare al minidress scollato e con le catene pendenti. Gli accessori che più di tutti hanno attirato le attenzioni dei fan sono stati quelli con le frange di paglia, dalle scarpe che sembrano essere di pelo alle maxi pellicce morbide.

Lourdes Leon Ciccone in David Koma

Nella foto in topless, in particolare, la figlia di Madonna è una vera e propria sirena con i capelli lunghi che le cadono sulla schiena e indosso solo una candida gonna di paillettes dalle finiture in rafia (e con le scarpe di paglia in tinta). I capi di paglia/pelo riusciranno a spopolare durante la prossima estate?

Lourdes posa in topless per David Koma