Lourdes Ciccone a Parigi segue il trend no bra con la tutina trasparente effetto vedo non vedo Look total black trasparente per la figlia di Madonna, ospite della Paris Fashion Week alla sfilata di Saint Laurent. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

2 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Sfilate Autunno/Inverno 2024-2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Dopo una settimana di eventi, si è chiusa anche questa edizione della Paris Fashion Week, che ha animato la città attirando nella capitale celebrity e modelle provenienti da ogni parte del mondo. Le Maison hanno portato in passerella le collezioni per l'Autunno/Inverno 2024-25, mostrando quelle che saranno le tendenze che vedremo tra qualche mese: dai capi in vernice al maculato, dal velluto alle spalle appuntite, fino ai fiori e alla lana tridimensionale. Saint Laurent dopo la sfilata Donna di fine febbraio (dove ha usato il nudo e le trasparenze come protesta), ha presentato anche la linea Uomo. Anthony Vaccarello è tornati ai codici più classici dell'abbigliamento maschile, eleggendo lo smoking da sera a assoluto protagonista. Tra le celebrity presenti alla sfilata c'era anche Lourdes Ciccone, la figlia di Madonna.

La figlia di Madonna alla Paris Fashion Week

Anche se sta seguendo le orme della madre nel mondo della musica, Lourdes Ciccone resta molto attiva anche nel settore fashion, che frequenta da anni sia come spettatrice che in passerella. I suoi esordi da modella risalgono al 2018, quando ha debuttato alla New York Fashion Week per il brand americano Gipsy Sport. Poi ha sfilato per Marine Serre con la tutina dall'iconica stampa lunare, ormai simbolo della Maison e in versione diavoletta vestita di rosso per Luis De Javier. Ma è stata anche modella per Bottega Veneta, come una dark lady. A febbraio scorso è stata protagonista di uno spiacevole episodio: ha rischiato di non entrare allo show di Marc Jacobs, cacciata da una delle security guards. Stavolta le è andata meglio e non ci sono stati problemi all'evento di Saint Laurent.

Lourdes Ciccone in total black

La figlia di Madonna è solita sfoggiare look audaci e provocanti: è una donna che vive con grande libertà e consapevolezza il rapporto con la propria immagine, ha imparato a non lasciarsi condizionare dal giudizio altrui, riuscendo a seguire unicamente i propri gusti, le proprie preferenze, il proprio stile. Il suo guardaroba è fatto di maxi scollature, strategici tagli cut out, trasparenze, outfit con cui non passa mai inosservata. "Sento il bisogno di mettere il corpo in mostra" ha ammesso in un'intervista, spiegando la sua predilezione per gli outfit sensuali e iper femminili. Alla sfilata di Saint Laurent ha optato per il total black, una tutina effetto vedo non vedo indossata senza reggiseno, abbinata a un cappotto nero lungo con maxi occhiali da sole scuri e pochette dorata. Una vera dark lady.