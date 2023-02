Lourdes Leon Ciccone cacciata dalla sfilata: perché non ha potuto assistere allo show di Marc Jacobs Lourdes Leon Ciccone era tra gli invitati della sfilata di Marc Jacobs che si è tenuta di recente a New York, peccato solo che non sia riuscita ad assistervi. Una volta arrivata alla location, infatti, è stata cacciata dai buttafuori: ecco cosa è accaduto.

A cura di Valeria Paglionico

Lourdes Leon Ciccone è ormai uno dei volti più amati e seguiti del mondo della moda: sebbene inizialmente venisse considerata semplicemente la figlia di Madonna, ora è riuscita a dimostrare a tutti di avere un grande talento come modella. Non sorprende, dunque, che venga invitata spesso agli show fashion più ambiti al mondo per seguirli dalle prime file del front-row. Lo ha fatto proprio di recente a New York: era tra gli invitati della recente sfilata di Marc Jacobs ma, una volta arrivata fuori la location, ha avuto una brutta sorpresa. Lola è stata cacciata da una delle security guards ed è stata costretta a tornare a casa senza porte assistere all'evento.

Cosa è accaduto alla sfilata di Marc Jacobs

È possibile che una star venga rifiutata a una sfilata di un brand di cui è testimonial? A quanto pare sì e a dimostrarlo è stato quanto accaduto a Lourdes Leon Ciccone, la figlia di Madonna. Da diversi anni è ambassador ufficiale della Maison Marc Jacobs, dunque era regolarmente nella lista degli invitati dello show che si è tenuto il 2 febbraio a New York ma purtroppo è stata allontanata fin dal suo arrivo. Il motivo? Semplicemente sarebbe arrivata tardi, dunque a sfilata già cominciata. In molti, però, insinuano che si tratti solo di una trovata pubblicitaria inventata dallo stilista, visto che il look sfoggiato da Lola (e finito su tutti i giornali) fa parte di una sua collezione inedita.

Il look total denim di Lourdes Leon Ciccone

Per partecipare alla sfilata di Marc Jacobs Lourdes aveva puntato sul trend del total denim, rilanciando la moda per la prossima stagione primaverile. Bustier strapless corto e aderente, gonna longuette con un maxi spacco frontale e un decoro borchiato sulle tasche, giacca sportiva e borsetta coordinata: la figlia di Madonna ha dimostrato che abbinare dei tessuti di jeans di diversi colori è una scelta assolutamente glamour. Per completare il tutto aveva scelto un paio di stivali bianchi stringati con maxi tacco e zeppa, mentre per quanto riguarda i capelli li aveva tenuti sciolti e lisci. Marc Jacobs starà davvero sfruttando la gaffe per una questione di visibilità?