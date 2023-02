Lourdes Leon Ciccone, una diavoletta in passerella a New York: l’abitino ha le corna sul corpetto Lourdes Leon Ciccone è tornata in passerella: look rosso fuoco da diavoletto per la figlia di Madonna, con tanto di corna.

A cura di Giusy Dente

Si è appena conclusa la New York Fashion Week: le Maison hanno presentato le collezioni per l'Autunno/Inverno 2023-24. Tantissime celebrities sono volate nella Grande Mela per assistere agli show e nei front row sono state avvistati anche diversi volti noti italiani, ospiti fissi degli eventi più glamour del settore fashion. Elisabetta Canalis era alla sfilata di Tory Burch, mentre Mahmood a quella di Thom Browne. Quest'ultimo è stato uno dei momenti più spettacolari: una sfilata ispirata al Piccolo Principe, con abiti che sembravano usciti dalle pagine dell'iconico libro di Antoine de Saint-Exupéry, tra volpi, stelle e pianeti. Di tuitt'altra ispirazione, invece, lo show di Luis De Javier, che ha visto in passerella anche Lourdes Leon.

La figlia di Madonna torna in passerella

La musica e la moda sono i due mondi in cui Lourdes Leon Ciccone si sente maggiormente a suo agio. Ha ereditato dalla mamma la passione per il canto e questa estate ha lanciato il suo singolo di debutto, con il nome d'arte Lolahol. Da anni, invece, frequenta le passerelle sia come ospite delle sfilate che come modella. Proprio a giugno scorso ha partecipato alla Paris Fashion Week: è stata la musa di Marine Serre, che l’ha scelta fatta sfilare con l’iconica tutina con le lune, ormai simbolo della Maison.

Dopo aver sfilato sul red carpet dei Grammy Awards 2023 con un look fiammante tempestato di cristalli (e con iconico reggiseno a punta in omaggio a Madonna) è stata la volta della New York Fashion Week. Qui ha infiammato con un look rovente lo show di Luis De Javier. Ha indossati un look total red da diavoletta: mini dress strapless fasciante e cortissimo con lacci intrecciati dietro la schiena e caratterizzato da due corna appuntite sul busto. Sul braccio destro nudo, spiccava un tattoo proprio a forma di diavoletto.

La figlia di Madonna ha completato il look da demone con un paio di parigine alte fino al ginocchio e scarpe col tacco. Ha infine aggiunto un berretto di jeans nero e giallo, anche questo con corna sulla parte superiore. Nella stessa occasione ha sfilato in passerella anche Julia Fox: per lei maxi abito in denim con strascico e ancora corna da diavolo sul petto, ma molto più alte. Lo stilista Luis De Javier nel suo show ha giocato col concetto di Inferno e Paradiso, sfilando tra l'altro presso la presso la Angel Orensanz Foundation, un'ex sinagoga