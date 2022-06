Lourdes Leon Ciccone sfila a Parigi: è la musa di Marine Serre con tutina-luna e gioielli d’oro Lourdes Leon Ciccone ha partecipato alla Paris Fashion Week. Marine Serre l’ha scelta come sua musa, facendola sfilare con l’iconica tutina con le lune, ormai simbolo della Maison.

Si è appena conclusa la Paris Fashion Week dedicata alla moda Uomo e sono moltissime le Maison internazionali che hanno presentato le loro collezioni per la Primavera/Estate 2023. Sebbene le linee lanciate fossero Menswear, in passerella hanno sfilato anche look femminili, a prova del fatto che il mondo della moda si è davvero aperto al genderless. Tra le griffe più apprezzate c'è stata Marine Serre, che tra i suoi modelli ha voluto un'ospite d'eccezione: Lourdes Leon Ciccone. La figlia di Madonna ha sfoggiato un look con le iconiche lune, dando prova di essere una vera e propria musa per la stilista francese.

Lourdes Leon Ciccone sfila per Marine Serre

Lourdes Leon Ciccone è ormai uno dei volti più amati della moda internazionale e non poteva mancare ala Paris Fashion Week P/E 2023. Dopo aver osato tra body nude e capelli multicolor, questa volta ha deciso di "prendersi una pausa" dalle provocazioni diventando la musa di Marine Serre. La cosa particolare è che non ha seguito le sfilate dal front-row, ha partecipato attivamente allo show della stilista francese ricoprendo i panni di modella. Tra le decine di look colorati e glamour lanciati sul catwalk, a lei è stato "assegnato" il capo simbolo della Maison. Di cosa si tratta? Dell'ormai iconica tutina decorata con le lune.

Il look da passerella di Lola

Lourdes in passerella è apparsa splendida e in forma con indosso una tutina aderentissima di Marine Serre, per la precisione un modello "seconda pelle" con guanti e stivali incorporati, a fondo nero ma decorato con le lune crescenti in beige (disegno simbolo del marchio). Per completare il tutto sono stati scelti degli appariscenti gioielli total gold, tutti decorati con le iconiche lune, dagli orecchini pendenti alle multi-catene portate al collo, fino ad arrivare alla cintura e al bracciale da bicipite. La figlia di Madonna ha poi tenuto i capelli sciolti, mettendo così in risalto il nuovo colore prugna.