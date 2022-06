Lourdes Leon Ciccone osa col body nude: imita il look iconico di mamma Madonna ma in versione bondage Lourdes Leon Ciccone è diventata protagonista della nuova campagna pubblicitaria di Mugler e per l’occasione ha sfoggiato un audace body nude dallo stile bondage. Il dettaglio che in molti hanno notato? Ricordava in modo impressionante l’iconico corsetto col reggiseno a punta di mamma Madonna.

A cura di Valeria Paglionico

Lourdes Leon Ciccone non è più semplicemente la figlia di Madonna che ha raggiunto il successo grazie al suo cognome, è una modella richiestissima e una influencer capace di dettare legge in fatto di mode e tendenze. Si è sempre distinta per il suo animo audace, proprio come la mamma non ha paura di dare spazio alle provocazioni, dal mostrare i peli sotto le ascelle sul red carpet al posare in topless sui social: così facendo, aogni sua apparizione pubblica riesce sempre a catalizzare l'attenzione dei media. Nelle ultime ore è successo ancora una volta ma la cosa particolare è che ha imitato uno degli outfit iconici di mamma Madonna: il suo body nude non ricorda forse il corsetto col reggiseno a punta della popstar?

Lourdes Leon Ciccone posa per Mugler

La figlia di Madonna ha raggiunto un nuovo successo: è stata scelta da Mugler come protagonista del video della campagna pubblicitaria appena lanciata. Per l'occasione ha dato libero sfogo alla sua innata sensualità ballando sinuosa e provocante sul cofano di un'auto, anche se il dettaglio che più di tutti ha attirato le attenzioni dei media è stato il suo look. Lola ha indossato un audace body nude della Maison, un modello con il reggiseno a balconcino e dei tagli cut-out lungo tutta la silhouette, dai fianchi al fondoschiena. Per completare il tutto ha scelto delle parigine in tinta, dei sandali dal tacco "irregolare" e un paio di cerchi così oversize da "fare il giro" intorno alle braccia.

Lola per Mugler

Lola come Madonna negli anni '90

Qual è il dettaglio che in molti hanno notato? Il body beige in stile bondage di Lourdes somiglia in modo impressionante al corsetto col reggiseno a punta indossato negli anni '90 da Madonna. All'epoca il look firmato Jean Paul Gaultier ha fatto così tanto scalpore da essere diventato leggendario e iconico e non si esclude che lo stesso possa accadere al capo indossato da sua figlia. Certo, i tempi sono cambiati e ad oggi non sconvolge più di tanto vedere una star in una versione tanto provocante, ma è chiaro che Lola ha tutte le carte in regola per seguire le orme della mamma.