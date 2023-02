Lourdes Leon Ciccone brilla in rosso ai Grammy Awards 2023: imita mamma Madonna col reggiseno a punta Lourdes Leon Ciccone era tra gli ospiti dei Grammy Awards 2023. Sul red carpet ha sfilato con un look fiammante e scintillante, prendendo ispirazione dalla mamma Madonna con un reggiseno “a punta”.

A cura di Valeria Paglionico

Nel weekend a Los Angeles si sono tenuti i Grammy Awards 2023, uno degli eventi più attesi dell'anno nel mondo della musica che in questa edizione ha visto il trionfo di star del calibro di Beyoncé ed Harry Styles. Le star che hanno calcato il red carpet sono state moltissime e tutte si sono sfidate a colpi di stile tra mantelli decorati con fiori 3D e strascichi metallici, osando con trasparenze, maxi spacchi e tacchi a spillo. Ad aver attirato le attenzioni dei media è stata soprattutto Lourdes Leone Ciccone, apparsa fiammante con un sensuale abito a sirena tempestato di paillettes. In quanti hanno notato l'omaggio alla mamma Madonna "nascosto" nel suo outfit?

Il look fiammante di Lourdes Leon Ciccone

L'avevamo lasciata fuori la location della sfilata newyorkese di Marc Jacobs, alla quale alla fine è riuscita a partecipare dopo essere stata respinta dai buttafuori, oggi ritroviamo Lourdes Leon Ciccone sul red carpet dei Grammy Awards 2023. Quale migliore occasione di questa per sfoggiare un look all'insegna del glamour? La figlia di Madonna ha sfoggiato un sinuoso abito a sirena firmato Area, un modello fasciante tempestato di micro cristalli in tinta, con le spalline larghe e la scollatura generosa. Per completare il tutto ha scelto un paio di sandali in tinta di Gianvito Rossi e una serie di gioielli in oro bianco e diamanti, dagli orecchini pendenti alla collana a catena con la maxi croce.

Lourdes Leon Ciccone in Area

L'omaggio a Madonna ai Grammy 2023

Il dettaglio che in molti hanno notato? L'abito che Lola ha sfoggiato ai Grammy 2023 nascondeva un piccolo omaggio a mamma Madonna. Il reggiseno dell'abito era a punta come l'iconico modello di Jean Paul Gaultier che la regina del pop sfoggiava negli anni '90. Proprio di recente, inoltre, quest'ultima era tornata a ricordarlo con la locandina del nuovo tour mondiale, quello in cui celebrerà i 40 anni di carriera. Capelli sciolti e lisci, rossetto tra il rosso e il bordeaux molto marcato e tatuaggi in vista: Lourdes Leon Ciccone sembra essere la perfetta erede di Madonna quando si parla di trasformismo e di provocazioni.

