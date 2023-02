Beyoncé è la regina dei Grammy Awards 2023: trionfa con lo strascico metallico Beyoncé è stata tra i trionfatori dei Grammy Awards 2023, in occasione dei quali ha dimostrato per l’ennesima volta di essere una vera e propria diva moderna. Sul palco ha incantato tutti con una sirena metallica: ecco chi ha firmato il suo look.

A cura di Valeria Paglionico

Nel weekend Los Angeles è stata illuminata dalla 65esima edizione dei Grammy Awards, l'atteso evento che ogni anno premia i cantanti e gli artisti che si sono distinti per talento. Sul red carpet è andata in scena una vera e propria sfida a colpi di stile tra le star, da Lizzo ricoperta di fiori a Jennifer Lopez con i cristalli, anche se a trionfare è stata Beyoncé. La popstar non solo si è aggiudicata ben 4 statuette, ha anche spopolato con i suoi look. Sul palco è apparsa meravigliosa con una maxi sirena metallica, durante l'after-party ha puntato sul total black, mentre per celebrare la vittoria sui social ha scelto il velluto rosa: ecco chi ha firmato tutti gli outfit da diva moderna della cantante.

L'abito di Beyoncé sul palco dei Grammy 2023

Da pochi giorni ha annunciato che presto diventerà protagonista di un attesissimo tour mondiale, ora Beyoncé ha letteralmente trionfato ai Grammy 2023 e lo ha fatto con degli outfit all'insegna del glamour. Per ritirare i premi sul palco ha puntato sull'esuberanza di Gucci, che ha realizzato per lei un maxi dress strapless, un modello col bustier nude steccato che ha messo in risalto il seno e una gonna a sirena in argento metallizzato. Il maxi spacco decorato coi volant e con un lungo strascico ha lasciato le gambe in vista. Non sono mancati i tacchi a spillo, per la precisione un paio di sandali alla schiava coordinati in argento, e dei guanti di pelle al gomito in pieno stile diva.

Beyoncé in Gucci

Grammy Awards 2023: tutti i look di Beyoncé

Durante l'after-party dei Grammy Awards 2023 Beyoncé non ha deluso le aspettative dei fashion addicted più incalliti, dando prova di essere un'icona di stile "sempre sul pezzo". Per le foto di coppia con Jay-Z ha optato per degli outfit coordinati in total black: lui è apparso elegantissimo col classico smoking, lei ha optato per un long dress di velluto nero di Schiaparelli con la gonna a sirena, il bustier "a punta" e i guanti abbinati.

Beyoncé in Balmain

Poco dopo, inoltre, la popstar ha celebrato la vittoria con un post social. Quale migliore occasione di questa per cambiarsi ancora? Ha puntato sulla Maison Balmain, sfoggiando un abito di velluto rosa con leggings e stivali incorporati, colletto rigido e corpetto scultura in oro. Cappello metallico total gold, occhiali da sole di cristalli e statuette tra le mani: Beyoncé non è stata forse la vera regina dell'evento?