Grammy Awards 2023, i look delle star sul red carpet: da Lizzo coperta di fiori a J.Lo coi diamanti Nel weekend si sono tenuti i Grammy Awards 2023, dove a trionfare sono stati Harry Styles e Beyoncé. Sul red carpet è andata in scena una vera e propria sfida di stile tra abiti spettacolari e scintillii: ecco tutti i look delle star che hanno partecipato all’evento.

A cura di Valeria Paglionico

Nel weekend appena terminato si è tenuta la 65esima edizione dei Grammy Awaards, l'attesissimo evento che ogni anno premia gli artisti che si sono distinti per bravura e talento nel mondo della musica. A trionfare è stata in assoluto Beyoncé che, alla vigilia del nuovo tour mondiale, si è aggiudicata ben 4 statuette, prima tra tutte quella per Miglior album dance/elettronico. Kim Petras e Sam Smith hanno vinto con Unholy nella categoria Best Pop Duo/Group Performance, permettendo così alla cantante tedesca di divenire la prima donna transgender a conquistare un premio, mentre Harry Styles ha ottenuto l'award per Album of the Year. Nulla di fatto, invece, per gli italianissimi Maneskin. Al di là degli ambiti riconoscimenti, ad attirare le attenzioni del pubblico non potevano che essere i look sfoggiati dalle star sul red carpet, da Lizzo ricoperta di fiori ad Adele con un sinuoso abito di velluto: ecco chi ha firmato gli outfit della serata.

I look più spettacolari dei Grammy Awards 2023

Il red carpet dei Grammy Awards 2023 è stato letteralmente invaso dalle star che, come tradizione a un evento mondano simile, ne hanno approfittato per sfidarsi a colpi di stile. Sono stati moltissimi coloro che hanno sfoggiato degli outfit spettacolari e d'impatto, attirando le attenzioni dei fotografi con la loro esuberanza e con la loro passione per il glamour.

Harry Styles in Egonlab

I vincitori Beyoncé ed Harry Styles hanno dominato la serata: la prima è salita sul palco con un meraviglioso strascico metallico di Gucci, mentre il cantante ha dato l'ennesima prova di essere un'icona genderless con una tutina "Arlecchino" di Egonlab. Non è passata inosservata neppure Lizzo, che per la sfilata sul tappeto rosso ha scelto una creazione arancione di Dolce&Gabbana caratterizzata da un maxi mantello decorato con dei fiori 3D in tinta.

Adele in Louis Vuitton

Da Jennifer Lopez a Paris Hilton: gli abiti scintillanti dei Grammy 2023

Dopo aver spopolato con l'abito da "diavolessa" total red alle sfilate di Parigi, la rapper Doja Cat ha osato con un abito a sirena in lattice firmato Versace, mentre Adele ha preferito un sinuoso maxi dress di velluto bordeaux con volant scultura sullo scollo di Louis Vuitton. Naturalmente non sono mancati gli scintillii, da Jill Biden con una meravigliosa creazione silver di Oscar de la Renta ad Heidi Klum in total gold di The Blonde con la maxi scollatura, fino ad arrivare a Paris Hilton in Celine.

Paris Hilton in Celine

Tra le più sensuali non poteva che esserci Jennifer Lopez, apparsa glamour e brillante con un vestito firmato Gucci con fili di Swarovski all-over, arricchito da gioielli di diamanti Bvlgari. Insomma, i Grammy 2023 non hanno deluso le aspettative dei fashion addicted: chi si aggiudica il titolo di più stilosa della serata?