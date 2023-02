Harry Styles ai Grammy Awards 2023: è re di stile con la tuta “Arlecchino” coperta di cristalli Harry Styles è stato tra i grandi vincitori dei Grammy Awards 2023, sul cui palco ha dimostrato di essere anche un vero e proprio re di stile. Sul red carpet ha osato con un look dall’animo genderless, brillando con una tutina “Arlecchino” tempestata di cristalli colorati.

A cura di Valeria Paglionico

I Grammy Awards 2023 si sono tenuti lo scorso weekend a Los Angeles e hanno visto diverse star di fama internazionale trionfare con il loro talento. La protagonista della serata è stata in assoluto Beyoncé che, oltre a essere diventata la cantante che si è aggiudicata più statuette a forma di grammofono della storia, ha anche spopolato con una serie di look personalizzati e glamour. Jennifer Lopez ha osato con un lungo abito trasparente, Lourdes Leon Ciccone ha "imitato" mamma Madonna con il reggiseno a punta, Heidi Klum ha brillato in total gold. Gli uomini non sono stati da meno in fatto di stile, anche se ad attirare le attenzioni dei media è stato soprattutto Harry Styles, colui che si è aggiudicato il premio come Miglior album dell'anno: ecco tutti gli outfit genderless, scintillanti e spettacolari che ha sfoggiato sul palco.

La jumpsuit variopinta di Harry Styles

Qualche giorno fa ha festeggiato il 29esimo compleanno in tour con un completo rosa scintillante, oggi Harry Styles è tornato a brillare ma in una versione davvero variopinta. Lo scorso weekend è stato tra i grandi protagonisti dei Grammy Awards 2023, sul cui red carpet ha osato con un look che difficilmente sarebbe potuto passare inosservato. Sotto consiglio dello stylist di fiducia Harry Lambert, ha indossato una tutina firmata Egonlab x Swarovski, un modello con i pantaloni a zampa e la scollatura generosa decorato all-over con dei rombi colorati tempestati di cristalli. Così facendo, non solo ha lasciato i tatuaggi in mostra, si è anche riconfermato icona di stile genderless e libera.

Harry Styles in Gucci

Harry Styles, tutti i look scintillanti ai Grammy 2023

Nel corso della serata si è anche esibito sul palco e ancora una volta non ha rinunciato agli scintillii. Per la performance ha infatti indossato una tutina total silver ricoperta di frange brillanti, un modello firmato Gucci in stile "yeti" con le maniche lunghe e il girocollo. Per gli scatti finali con gli awards tra le mani, invece, ha preferito un completo con pantaloni dal taglio classico in beige e giacca crop black&white (sempre di Gucci). Anche qui, però, non è mancata la chicca scintillante: un top scollato tempestato di glitter argentati. Insomma, Harry Styles è un'icona fashion moderna che non ha paura di rivoluzionare le convenzioni, anche se questo significa "distinguersi dal coro".