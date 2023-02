Fran Drescher ai Grammy Awards 2023: il ritorno de La Tata sul red carpet è con la tuta di paillettes Ricordate La Tata, il telefilm degli anni ’90? Fran Drescher, alias Francesca Cacace, è tornata a calcare i red carpet internazionale. Ha partecipato ai Grammy Awards 2023 e ha brillato con una jumpsuit di paillettes.

A cura di Valeria Paglionico

Ricordate La Tata, l'iconico telefilm degli anni '90 dedicato a Francesca Cacace, alias Fran Drescher? Sono passati decenni da quando ha letteralmente spopolato in tv ma ancora oggi sono moltissimi coloro che ricordano le avventure della tata in casa Sheffield. I suoi look colorati, esuberanti e glamour hanno fatto storia, diventando il simbolo di un'epoca. Oggi pare proprio che la nota attrice sia tornata a calcare i red carpet internazionali: ha partecipato ai Grammy Awards 2023, sfilando al fianco di celebrities del calibro di Beyoncé, Harry Styles e Lizzo. Niente completini variopinti o minigonne, la ex "tata" ha brillato con una jumpsuit di paillettes.

Che fine ha fatto l'attrice de La Tata?

Sul red carpet dei Grammy Awards se ne sono viste davvero di tutti i colori, da Jennifer Lopez con l'abito trasparente a Lourdes Leon Ciccone con il reggiseno a punta che ricordava quello di mamma Madonna. Tra le molte star che hanno sfilato c'era un volto noto ai più nostalgici: Fran Drescher, meglio nota come la protagonista del telefilm anni '90 La Tata. Sono passati decenni da quando è diventata famosa nei panni di Francesca Cacace ma, nonostante ciò, non ha perso la bellezza e il sorriso che da sempre la contraddistingue. Capelli ricci e vaporosi, make-up curatissimo e sorriso smagliante: per le il tempo sembra essersi letteralmente fermato.

Fran Drescher in Naeem Khan

Il look di Fran Drescher ai Grammy Awards

Cosa ha indossato la ex tata Francesca ai Grammy? Ha puntato tutto sull'esuberanza e sugli scintillii sfoggiando una jumpsuit firmata Naeem Khan. Si tratta di un modello con i pantaloni palazzo, le maniche lunghe, le spalline imbottite e una scollatura generosa, tutto interamente ricoperto di paillettes arancione-bronzo. A completare il tutto c'era una cintura morbida coordinata e un paio di sandali con tacco e zeppa in tinta. Fran non ha rinunciato a ulteriori dettagli appariscenti: ha infatti lasciato in vista dei maxi orecchini decorati con delle pietre sui toni dell'arancio. Insomma, potranno pure essere passati decenni da quando era "La Tata" ma non ha perso la passione per abiti e accessori super esuberanti.

