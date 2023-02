Harry Styles compie 29 anni in tour: festeggia sul palco col completo di cristalli rosa Ieri Harry Styles ha compiuto 29 anni ma non per questo si è preso una pausa dal Love On Tour, anzi, ha festeggiato sul palco con tanto di torta e candeline. Il suo look da compleanno? All’insegna degli scintillii e del total pink.

A cura di Valeria Paglionico

Per Harry Styles ieri è stata una giornata speciale e non solo perché ha concluso gli show in Nord America previsti dal Love On Tour, ha anche compiuto 29 anni e non ha esitato a festeggiare il traguardo con i fan. A metà concerto, infatti, gli è stata portata una mini torta sul palco e lui è stato felice di spegnere le candeline in compagnia dei migliaia di spettatori presenti. Se nei giorni scorsi aveva fatto parlare di sé a causa del piccolo "incidente di stile" (nel bel mezzo del live i pantaloni di pelle si erano strappati all'altezza dell'inguine), per il compleanno ha pensato bene di puntare tutto sul glamour e sul genderless, brillando con un completo di cristalli total pink.

Harry Styles in total pink

Harry Styles è il "golden boy" della musica, una delle prime popstar ad aver sdoganato lo stile genderless sui palcoscenici e sui red carpet internazionali, ha dato prova del fatto che anche gli uomini possono e devono osare con top trasparenti, jumpsuit e cristalli. Fin dal primo concerto del Love On Tour ha spaziato tra paillettes, pantaloni a zampa, boa di piume, code da sirena e corone scintillanti (tutti firmato Gucci), ma è stato nel giorno del compleanno che ha dato il meglio di lui in fatto di look. Essendo il re della serata, ha puntato su qualcosa di appariscente che non sarebbe mai potuto passare inosservato: un completo con giacca e pantaloni interamente tempestati di brillanti rosa.

Il look da compleanno di Harry Styles

Il total pink è sempre una buona idea, soprattutto nel giorno del proprio compleanno ed Harry Styles lo ha capito bene: sul palco del suo ultimo concerto in Nord America ha sfoggiato un completo ricoperto di cristalli rosa e fucsia. Ha abbinato un paio di pantaloni over a una giacca crop dal taglio sportivo, ha lasciato quest'ultima completamente sbottonata, rivelando il petto nudo ricoperto di tatuaggi. Per completare il tutto ha scelto un paio di sneakers e, dopo aver spento le candeline, ha anche aggiunto un ironico cappellino a tema. Insomma, sebbene siano passati anni dai tempi degli One Direction, Harry Styles continua a essere sempre sulla cresta dell'onda: è riuscito a reinventarsi, diventando il simbolo dello stile glamour e contemporaneo.